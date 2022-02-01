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В ходе следственно-оперативных действий в Донецкой области задержана участница террористической группировки «Пятнашка», сообщил пресс-центр СБУ.

Злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке нашего государства.

По данным следствия, задержана жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы.

После «курса» подготовки в рядах боевиков, главари привлекали ее к выполнению задач против подразделений Вооруженных сил Украины.

Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
ForUm

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