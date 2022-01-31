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В Волынской области сторонники ПЦУ собираются поднять вопрос о «поочередном богослужении» в Свято-Михайловском храме Украинской Православной Церкви в селе Зачернечье.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом телеграм канал «Перший Козацький» заявил со ссылкой на местные источники.

По информации журналистов, сторонники ПЦУ готовят провокации с последующей попыткой захвата Свято-Михайловского храма.

Осенью 2021 года на место руководителя церковной общины ПЦУ в Зачернечье был назначен Богдан Здрок, который после перехода в ПЦУ из УПЦ начал устраивать провокации в отношении православной общины и настоятеля храма УПЦ.

Надо отметить, что в Зачернечье для ПЦУ было выделено помещение в здании сельсовета, где было организовано место для проведения обрядов ПЦУ.

По информации «Першого Козацького» это было пролоббировано депутатом Верховной Рады Игорем Гузем, который известен враждебным отношением к Православной Церкви, лично поддерживал рейдеров ПЦУ в селе Сусваль и закон о принудительном переименовании УПЦ.

Несмотря на то, что у ПЦУ уже есть свое помещение и все необходимое для выполнения обрядов, они до сих пор не зарегистрировали свою общину.

По информации местных источников, руководство ПЦУ в селе Зачернечье хочет поднять вопрос о «поочередном богослужении» в Свято-Михайловском храме.

Местная община УПЦ подозревает, что сторонники ПЦУ готовят провокации в селе с последующей попыткой захвата храма.

 
ForUm

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