На сайте посольства США в Украине появилось сообщение с адресованными американцам рекомендациями покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

Сообщение доступно на официальном онлайн-ресурсе посольства США, пишут Украинские новости.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения", – сказано в сообщении.

Американцам рекомендуют уезжать через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. Однако ехать в Россию, Беларусь или Приднестровье им не советуют.

В сообщении даже есть ссылка на онлайн-форму для быстрой связи при необходимости. Она нужна тем американцам, которые хотят остаться в Украине.

В ведомстве добавили, что американцы могут покинуть Украину, воспользовавшись коммерческими рейсами или любыми другими видами частного транспорта. Тем гражданам, которые не могут сейчас купить билет до США, в посольстве пообещали предоставить кредиты.

На сайте посольства перечислены правила пересечения границ стран-соседей Украины в условиях коронавируса.

В посольстве сообщают, что оно все равно продолжит свою работу.

Напомним, на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

https://for-ua.com/article/1235588

По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.