также в разделеОбщество
Посольство Украины потребовало от черногорского вещателя удалить новость о «нападении на ЛНР» 37
Черногорское СМИ написало о «нападении Украины» на «ЛНР» 26
ГБР обыскало Черниговский горсовета и ОГА 19
В Крыму заявили о подаче кассационной жалобы на решение суда в Амстердаме по «скифскому золоту» 12
Стрельба в Днипре: в Нацгвардии подтвердили факт драки 3 недели назад 112
ГБР проводит обыски у нардепа. Разумков и Ко едут к ним 52
СБУ задержала боевика из ОРДЛО, бежавшего от «издевательств» российских кураторов 32
Рада разрешила теробороне применять стрелковое оружие 39
Суд арестовал разведчика «ЛНР» с правом залога 14
МВД проведет массовые учения для гражданского населения 23
Епифаний выздоровел от COVID-19 8
Гармаш: Заявления «Единой России» о вооружении боевиков – психологическое давление 8
Командующий Нацгвардией подал в отставку 74
В МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной 28
Суд оставил в силе приговор главарю боевиков «ЛНР» по делу сбитого Ил-76 91
Полиция нашла части автомата, выброшенные подозреваемым в расстреле на «Южмаше» 40
Расстрелявший караул в Днипре солдат сам сдался полиции 29
Устроивший бойню в Днипре нацгвардеец дал показания 333

СБУ разоблачила очередного агента РФ в столице Украины. По данным следствия, его завербовало так называемое «МГБ ДНР», контролируемое российскими спецслужбами, сообщил пресс-центр СБУ.

В поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.

Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

В настоящее время задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками подразделения внутренней безопасности и следователями СБУ при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги