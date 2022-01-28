Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе. Ранее злоумышленника задержали «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:

порче памятника Героям Небесной Сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса;

поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;

сотрудничестве с российской разведкой и навыкам стрельбы из гранатомета;

планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

В настоящее время злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.