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Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе. Ранее злоумышленника задержали «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:

  • порче памятника Героям Небесной Сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса;
  • поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;
  • сотрудничестве с российской разведкой и навыкам стрельбы из гранатомета;
  • планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

В настоящее время злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.
ForUm

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