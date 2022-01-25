Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ заочно сообщили о подозрении бывшему сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который предал государство и работает на оккупационные власти Луганщины.

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

В 2014 году после захвата части Луганской области незаконными вооруженными формированиями в то время действующий сотрудник СБУ уехал с оккупированной территории. Однако вскоре вернулся и начал работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.

Спустя некоторое время его назначили на должность начальника оперативно-технического отдела так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР».

Он организовывал и проводил мероприятия по сбору информации о пленных так называемой «ЛНР», в том числе в отношении военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, работников СБУ и т.д.

В настоящее время бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в:

дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины);

участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.