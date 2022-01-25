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В ходе масштабной операции в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ, сообщил пресс-центр СБУ.

Среди изъятого у злоумышленников – взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.

Организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах.

Установлено, что группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали «кандидатов» в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета.

В ходе проведения следственных действий по местам нахождения обоих организаторов группировки, правоохранители, среди прочего, обнаружили:

  • специальные технические устройства радиочастотного угнетения,
  • черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям,
  • средства связи,
  • компьютерную технику и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ в Житомирской и Харьковской областях при координации Департамента контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.
ForUm

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