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Сполучені Штати Америки повідомили Україну про ймовірний початок евакуації родин дипломатів з посольства країни в Києві з наступного тижня. Про це у суботу, 22 січня, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, обізнані у питанні, пише Deutsche Welle.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський розмовляв з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати підуть на такий драматичний крок, це буде "надмірною реакцією".

Натомість CNN пише, що посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від'їзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей. У Держдепі США зазначили, що їм наразі "нема про що оголосити". "Ми, як завжди, проводимо ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення безпекової ситуації", - прокоментували у Держдепі.

У посольстві США в Україні відмовилися від коментарів.

Загроза нового вторгнення

Напруженість у відносинах між країнами Заходу та Росією останніми місяцями суттєво зросла. За останніми даними, РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 127 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями.

Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, проте Кремль заперечує агресивні плани. Водночас Москва звинувачує НАТО в ескалації ситуації та закликає Захід надати їй так звані "гарантії безпеки", серед яких скорочення американських військ та озброєнь у Європі й відмову від подальшого розширення НАТО на схід. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.
ForUm

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