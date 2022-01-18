Главной причиной возникновения перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Об этом в комментарии ЭП по поводу ситуации на валютном рынке в январе 2022 г. заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

«Произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины. В частности, нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд грн и купили иностранную валюту на сумму $264 млн.

Такой объем дополнительного спроса имел определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке, поскольку был соединен с действием отдельных сезонных факторов. В частности, определенное влияние на общую рыночную конъюнктуру оказали традиционно активные бюджетные расходы в декабре. Кроме того, традиционно в январе наблюдается определенное уменьшение продаж валюты предприятиями АПК. Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли – горно-металлургической – остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков к уменьшению», - заявили в НБУ.

В регуляторе добавляют, что в настоящее время валютный рынок Украины «обладает надежной макроэкономической основой, а также является значительно устойчивым к шокам».

«Большую устойчивость рынка добавляет и опыт стрессовой ситуации весной 2020 года, спровоцированной пандемией COVID-19, а также сдержанная реакция рынка на концентрацию войск Россией у границы с Украиной в апреле 2021 года», - отметили также в Нацбанке.

Гелетий заявил, что в прогнозах НБУ начиная с 2014 года, постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта. По его словам, у НБУ есть план того, как реагировать на те или иные события.

В НБУ заявили, что обычно воздерживаются от комментариев относительно валютной политики в период тишины, но сейчас считают целесообразным дать комментарий по ситуации на рынке.

«Национальный банк остается приверженным принципам гибкого курсообразования с сглаживанием при необходимости чрезмерных курсовых колебаний. Именно такие подходы определены в Основах денежно-кредитной политики, и Национальный банк строго их придерживается, несмотря на периодические ситуативные всплески давления на валютном рынке в ту или иную сторону», - говорится в позиции регулятора.

Отмечается, что в январе 2022 г. Нацбанк активно сглаживает чрезмерные курсовые колебания путем интервенций по продаже валюты на рынке.

«То есть Национальный банк влияет не на направление смены курса, а на скорость такого изменения», - пояснили в НБУ.

С начала года по состоянию на утро 18 января Нацбанк продал на рынке 581 млн долларов.

«Наличный объем валютных резервов (более $30 млрд.) позволяет Национальному банку, при необходимости, продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом для нивелирования временных всплесков.

В случае, если ситуативные факторы будут усиливать угрозу обеспечения стабильности денежной единицы Украины и/или финансовой стабильности в более длительной перспективе, Нацбанк готов оперативно принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию рынка, с применением комплекса предусмотренных законодательством монетарных инструментов», - добавил Гелетий.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 17 копеек, установив его на 18 января на уровне 28,12 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 – 28,28 гривни.

Котировки украинских облигаций внешнего госзайма продолжили значительно падать третий день на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину.