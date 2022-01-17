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В рамках договора России будет передан в собственность радиоэлектронный центр в пригороде Гаваны – Лурдесе, и предоставлено место для сооружения военной базы. Также Куба готова разрешить на своей территории испытания новейших российских вооружений. В частности, речь идет о гиперзвуковом оружии и противокорабельных ракетах. Республика Куба подаст в ближайшее время заявку на присоединение к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее решение было единогласно принято парламентариями. 

«Геополитическая нестабильность вынуждает наше государство позаботиться о своей безопасности. Нам предстояло сделать сложный выбор – НАТО или ОДКБ. НАТО дискредитировало себя многочисленными военными операциями, кроме того, мы знаем амбиции Вашингтона в отношении Кубы, да и сам альянс состоит из множества государств, что порождает ненужную бюрократию, – обратился к парламентариям президент Кубы Мигель Диас-Канель. – В то же время ОДКБ отлично зарекомендовала себя во время нейтрализации террористов в Казахстане и проявила оперативную реакцию. Лидер организации - Россия, имеет достаточное количество и качество вооружения для отпора любой агрессии. Поэтому прошу депутатов парламента поддержать мою инициативу о вступлении Кубы в ОДКБ»

 
ForUm

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