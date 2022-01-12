Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что на заседании Совета НАТО-Россия союзники подтвердили, что политика открытых дверей остается неизменной, равно как и право каждой страны выбирать свой путь.

Соответствующее заявление он сделал в среду в Брюсселе на пресс-конференции после окончания заседания Совета НАТО-Россия, созванного по причине как в связи с наращиванием российского военного присутствия на украинской границе, так и с предложениями РФ в сфере европейской безопасности, среди которых - требование не принимать в альянс Украину и Грузию.

«В отношении членства и политики открытых дверей, то все союзники едины вокруг основополагающего принципа в отношении того, что каждое государство имеет право выбирать свой путь. Это закреплено в документах, которые являются фундаментальными для европейской безопасности. Все союзники согласны в отношении того, что только Украина и тридцать союзников буду решать, когда Украина будет готова к членству. Никто более. У России нет вето», - заявил он, передает Интерфакс-Украина.

При этом генсек добавил, что союзники готовы поддерживать Украину на ее пути в НАТО.

Кроме того, в ходе заседания союзники выразили глубокую обеспокоенность в связи с наращиванием военного российского присутствия в Украине и на ее границе.

«Это заседание прошло в решающий момент для европейской безопасности. Это была не простое обсуждение. Есть значительное расхождение между союзниками и Россией. Но важно, чтобы мы сидели за одним столом с содержательным разговором», - сообщил Столтенберг.

По его словам, стороны договорились продолжить переговоры, чтобы предоставить конкретные предложения.