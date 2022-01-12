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США имеют договоренности с союзниками в Европе по подготовке пакета «очень болезненных» санкций против России в случае последующей военной эскалации.

Об этом заявила на брифинге заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Укринформ.

 «Мы очень уверены в консультациях, проводимых с нашими союзниками и партнерами. Мы работаем над этим около двух с половиной месяцев на всех уровнях – начиная от президента», – отметила Нуланд.

По ее словам, США и Европа имеют общее понимание того, какие финансовые санкции нужно будет применить против России. Кроме того, обсуждаются экспортные ограничения, «которые будут иметь болезненное влияние на Россию».

Замгоссекретаря также подчеркнула, что санкции против России могут вводиться по уже отработанному сценарию.

 «Соединенные Штаты могут принять свой набор мер, Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России», - отметила представитель Госдепа.

Она снова подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в договоренностях с европейскими союзниками относительно «очень болезненного (для России, – ред.) пакета» санкций.
ForUm

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