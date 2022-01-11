также в разделеРелигия
В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки пациентам больниц, сиротам и нуждающимся 5
Патриарх Кирилл объяснил, как реагировать на тревожные слухи о войне 8
В УПЦ просят молитв об известном «молодежном» священнике из Закарпатья 7
В Черкассах УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся 10
Патриарх Кирилл рассказал, как вера в Бога изменяет мировосприятие 8
Митрополит УПЦ призвал не скрывать своей веры в Бога 26
В Киево-Печерской лавре 11 января будут молиться о нерожденных детях, погибших от абортов 18
Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства 9
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ будет выступать в защиту Иерусалимского Патриархата 10
Митрополит Антоний рассказал, как добрые дела помогают обрести мир в душе 12
На Черкащине освятили храм УПЦ 19 века 19
Управделами УПЦ объяснил, как преодолеть тревогу за будущее в новом году 11
В Одессе православная молодежь УПЦ провела большой Рождественский флешмоб 21
На Буковине верующие УПЦ за 2 месяца построили храм вместо захваченного ПЦУ 19
Предстоятель Албанской Церкви считает, что для преодоления церковного раскола необходимо примирение 4
Управделами УПЦ считает, что для решения «украинского вопроса» необходимо участие всех Поместных Церквей 16
В Киеве верующие УПЦ почтили память преподобного Вонифатия Феофановского 9
Священник УПЦ рассказал, как соблюдая традиции не забыть о Христе 10

Из-за церковного раскола в Украине и создания ПЦУ доверие между Поместными Православными Церквями пошатнулось.

Фото: romfea.gr

Об этом сказал архиерей Кипрской Церкви, митрополит Тамасосский и Оринисский Исаия, сообщает imtamasou.org.cy.

«Заявление Московского Патриархата о создании экзархата на территории Александрийского Патриархата - явный побочный эффект украинского вопроса, который продолжает развиваться с непредсказуемыми последствиями. После украинского вопроса доверие между нашими Церквями пошатнулось», - отметил митрополит Исаия.

Владыка выразил опасение, что кризис в Православии будет углубляться и дальше.

«У меня такое чувство, и я хотел бы ошибаться, что по мере того, как мы идем дальше, после того недоверия, которое произвел в Украине церковный кризис, многие православные страны, не находя согласия в ряде вопросов друг с другом, вместо диалога и примирения до принятия окончательных решений, как это делалось в прошлом, перейдут к односторонним решениям без всеправославного урегулирования, которые не будут приняты всеми Церквами, углубляя тем самым раскол между ними», – подчеркнул митрополит Исаия.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги