Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине в достижении критериев, необходимых для членства в организации. Он заявил об этом 10 января в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, передает Радио Свобода.

«Мы помогаем Украине двигаться к членству в НАТО, внедряя реформы, отвечая стандартам НАТО. И мы очень четко заявили, что никогда не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе выбирать свой собственный путь, включая какие договоренности по вопросам безопасности она хочет приобщиться», – сказал генсекретарь.

Он также подчеркнул, что решение о членстве Украины будут принимать она сама и союзники в НАТО.

«Никто другой не имеет права говорить об этом. Я раньше вел переговоры с Россией как премьер-министр Норвегии и знаю, что с Россией можно заключать соглашения. И мы также видели это в более широком контексте НАТО раньше – по контролю над вооружениями и в других областях. Поэтому мы упорно трудимся над мирным политическим путем и готовы продолжать сотрудничество с Россией, чтобы попытаться найти этот путь к мирному решению», – заявил Столтенберг.

В то же время, по его словам, Запад должен быть готов к тому, что Россия «вновь выберет применение вооруженной силы, конфронтацию вместо сотрудничества».

«А значит, мы также должны очень четко послать России сигнал, что мы едины и что будут серьезные расходы, экономические, политические расходы для России, если они снова используют военную силу против Украины. Но я не думаю, что мы можем ожидать, что встречи на этой неделе решат старые вопросы. Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперед, что мы сможем договориться о ряде встреч, что мы сможем договориться о процессе», – сказал Столтенберг.

Со своей стороны Стефанишина призвала «осознавать, что требования России к союзникам нельзя рассматривать как переговорную позицию».

«Агрессор не может ставить условия, пока российские танки не отойдут от границы Украины. Мы видим, как Россия пытается перенести дискуссию, угрожая новой войной, не продвигаясь ни на один шаг вперед к мирному урегулированию в рамках минско-нормандского формата. То, что делает Россия, – это попытка навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров», – заявила она.

В Женеве 10 января начались американо-российские переговоры на платформе Стратегического диалога по безопасности. Их проводят специально сформированные делегации. В Брюсселе запланировано заседание Комиссии Украина-НАТО, которое созвал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, предваряющий запланированные переговоры Россия-НАТО, назначенные на 12 января. 13 января в Вене пройдут отдельные многосторонние переговоры в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

Переговоры проходят на фоне требований президента России Владимира Путина гарантий, что НАТО не позволит Киеву присоединиться к Альянсу, и наращивание российских сил вблизи Украины.