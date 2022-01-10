Уролог иногда ошибочно считается только мужским врачом, но на самом деле он принимает и женщин, и мужчин. Этот врач специализируется на заболеваниях мочевыводящих путей у женщин и мочеполовых путей у мужчин. Эта разница и обусловливает основные отличия в подходе к обследованию мужчин и женщин.

Консультация уролога и для мужчин, и для женщин начинается одинаково — с беседы, в ходе которой врач узнает о жалобах и симптомах, задает уточняющие вопросы и собирает анамнез. Дальнейшие исследования имеют некоторые отличия, обусловленные тем, что обычно уролог не занимается заболеваниями половых путей у женщин.

Урологическое обследование мужчин

После опроса врач производит осмотр наружных половых путей мужчины, затем, слегка надавливая, пальпирует живот в проекции мочевого пузыря, постукивает ребром ладони в проекции почек, выполняет пальцевое исследование предстательной железы.

В зависимости от результатов физикального обследования врач назначает лабораторные анализы и инструментальную диагностику.

Лабораторная диагностика:

клинический анализ крови;

клинический анализ мочи;

биохимический анализ крови;

бактериологический анализ мочи;

тест на ПСА (простатантиген);

определение тестостерона в сыворотке крови;

анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис;

тесты для выявления возбудителей ИППП;

микроскопическое исследование мазка (соскоба) из уретры;

спермограмма;

бактериологический анализ эякулята;

анализ сока простаты.

Инструментальная диагностика:

ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы;

УЗИ мошонки;

УЗИ мочевого пузыря и почек;

КТ (компьютерная томография) органов малого таза;

МРТ (магниторезонансная томография) органов малого таза;

эндоскопическое исследование уретры, мочевого пузыря, мочеточников и почек (уретроскопия, цистоскопия, уретеропиелоскопия);

урофлоуметрия — измерение струи мочи (диагностика заболеваний простаты, мочевого пузыря и уретры);

уретерография — рентгеновское исследование уретры с применением рентгеноконтраста.

По результатам обследования уролог может рекомендовать консультацию более узкого специалиста: нефролога или андролога. Также может потребоваться вмешательство дерматовенеролога или эндокринолога.

Урологическое обследование женщин

Физикальное обследование начинается с пальпации живота в проекции мочевого пузыря и постукивания поясницы в проекции почек. Урологический осмотр проводится в гинекологическом кресле. Затем врач направляет пациентку на диагностику, вид и объем которой зависит от жалоб и результатов осмотра.

Лабораторная диагностика:

клинический анализ крови;

клинический анализ мочи;

биохимический анализ крови;

бактериологический анализ мочи;

анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис;

анализы для выявления возбудителей ИППП;

микроскопия мазка (соскоба) из уретры.

Инструментальная диагностика включает в себя те же методы, которые применяются у мужчин для изучения состояния почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры.

По результатам может потребоваться консультация гинеколога, нефролога, эндокринолога, дерматовенеролога.