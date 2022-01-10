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Уролог иногда ошибочно считается только мужским врачом, но на самом деле он принимает и женщин, и мужчин. Этот врач специализируется на заболеваниях мочевыводящих путей у женщин и мочеполовых путей у мужчин. Эта разница и обусловливает основные отличия в подходе к обследованию мужчин и женщин.

Консультация уролога и для мужчин, и для женщин начинается одинаково — с беседы, в ходе которой врач узнает о жалобах и симптомах, задает уточняющие вопросы и собирает анамнез. Дальнейшие исследования имеют некоторые отличия, обусловленные тем, что обычно уролог не занимается заболеваниями половых путей у женщин.

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Урологическое обследование мужчин

После опроса врач производит осмотр наружных половых путей мужчины, затем, слегка надавливая, пальпирует живот в проекции мочевого пузыря, постукивает ребром ладони в проекции почек, выполняет пальцевое исследование предстательной железы.

В зависимости от результатов физикального обследования врач назначает лабораторные анализы и инструментальную диагностику.

Лабораторная диагностика:

  • клинический анализ крови;
  • клинический анализ мочи;
  • биохимический анализ крови;
  • бактериологический анализ мочи;
  • тест на ПСА (простатантиген);
  • определение тестостерона в сыворотке крови;
  • анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис;
  • тесты для выявления возбудителей ИППП;
  • микроскопическое исследование мазка (соскоба) из уретры;
  • спермограмма;
  • бактериологический анализ эякулята;
  • анализ сока простаты.

Инструментальная диагностика:

  • ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы;
  • УЗИ мошонки;
  • УЗИ мочевого пузыря и почек;
  • КТ (компьютерная томография) органов малого таза;
  • МРТ (магниторезонансная томография) органов малого таза;
  • эндоскопическое исследование уретры, мочевого пузыря, мочеточников и почек (уретроскопия, цистоскопия, уретеропиелоскопия);
  • урофлоуметрия — измерение струи мочи (диагностика заболеваний простаты, мочевого пузыря и уретры);
  • уретерография — рентгеновское исследование уретры с применением рентгеноконтраста.

По результатам обследования уролог может рекомендовать консультацию более узкого специалиста: нефролога или андролога. Также может потребоваться вмешательство дерматовенеролога или эндокринолога.

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Урологическое обследование женщин

Физикальное обследование начинается с пальпации живота в проекции мочевого пузыря и постукивания поясницы в проекции почек. Урологический осмотр проводится в гинекологическом кресле. Затем врач направляет пациентку на диагностику, вид и объем которой зависит от жалоб и результатов осмотра.

Лабораторная диагностика:

  • клинический анализ крови;
  • клинический анализ мочи;
  • биохимический анализ крови;
  • бактериологический анализ мочи;
  • анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис;
  • анализы для выявления возбудителей ИППП;
  • микроскопия мазка (соскоба) из уретры.

Инструментальная диагностика включает в себя те же методы, которые применяются у мужчин для изучения состояния почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры.

По результатам может потребоваться консультация гинеколога, нефролога, эндокринолога, дерматовенеролога.
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