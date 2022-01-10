Уролог иногда ошибочно считается только мужским врачом, но на самом деле он принимает и женщин, и мужчин. Этот врач специализируется на заболеваниях мочевыводящих путей у женщин и мочеполовых путей у мужчин. Эта разница и обусловливает основные отличия в подходе к обследованию мужчин и женщин.
Консультация уролога и для мужчин, и для женщин начинается одинаково — с беседы, в ходе которой врач узнает о жалобах и симптомах, задает уточняющие вопросы и собирает анамнез. Дальнейшие исследования имеют некоторые отличия, обусловленные тем, что обычно уролог не занимается заболеваниями половых путей у женщин.
Урологическое обследование мужчин
После опроса врач производит осмотр наружных половых путей мужчины, затем, слегка надавливая, пальпирует живот в проекции мочевого пузыря, постукивает ребром ладони в проекции почек, выполняет пальцевое исследование предстательной железы.
В зависимости от результатов физикального обследования врач назначает лабораторные анализы и инструментальную диагностику.
Лабораторная диагностика:
- клинический анализ крови;
- клинический анализ мочи;
- биохимический анализ крови;
- бактериологический анализ мочи;
- тест на ПСА (простатантиген);
- определение тестостерона в сыворотке крови;
- анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис;
- тесты для выявления возбудителей ИППП;
- микроскопическое исследование мазка (соскоба) из уретры;
- спермограмма;
- бактериологический анализ эякулята;
- анализ сока простаты.
Инструментальная диагностика:
- ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы;
- УЗИ мошонки;
- УЗИ мочевого пузыря и почек;
- КТ (компьютерная томография) органов малого таза;
- МРТ (магниторезонансная томография) органов малого таза;
- эндоскопическое исследование уретры, мочевого пузыря, мочеточников и почек (уретроскопия, цистоскопия, уретеропиелоскопия);
- урофлоуметрия — измерение струи мочи (диагностика заболеваний простаты, мочевого пузыря и уретры);
- уретерография — рентгеновское исследование уретры с применением рентгеноконтраста.
По результатам обследования уролог может рекомендовать консультацию более узкого специалиста: нефролога или андролога. Также может потребоваться вмешательство дерматовенеролога или эндокринолога.
Урологическое обследование женщин
Физикальное обследование начинается с пальпации живота в проекции мочевого пузыря и постукивания поясницы в проекции почек. Урологический осмотр проводится в гинекологическом кресле. Затем врач направляет пациентку на диагностику, вид и объем которой зависит от жалоб и результатов осмотра.
Лабораторная диагностика:
- клинический анализ крови;
- клинический анализ мочи;
- биохимический анализ крови;
- бактериологический анализ мочи;
- анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис;
- анализы для выявления возбудителей ИППП;
- микроскопия мазка (соскоба) из уретры.
Инструментальная диагностика включает в себя те же методы, которые применяются у мужчин для изучения состояния почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры.
По результатам может потребоваться консультация гинеколога, нефролога, эндокринолога, дерматовенеролога.
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