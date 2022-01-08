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США намерены говорить о действиях России против Украины на ближайших переговорах с участием Москвы.

Об этом заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На всех этих форумах мы будем говорить о том, что агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", – заявил Блинкен на пресс-конференции. Он отметил, что обсуждение любых вопросов с Россией может быть успешным только в случае деэскалации на территории Украины.

Госсекретарь отметил, что в США готовы содействовать выполнению Минских договоренностей, однако Россия должна выразить готовность участвовать в этом процессе.

Представители России и США, как сообщалось, проведут переговоры по гарантиям безопасности в Женеве 10 января. Также 12 января в Брюсселе состоится Совет Россия-НАТО, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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