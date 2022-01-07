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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 января провел разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, пишет Хвиля.

По данным спикера Госдепа Неда Прайса, дипломаты обсудили текущую чрезвычайную ситуацию в Казахстане.

При этом Блинкен подтвердил полную поддержку со стороны США "конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ" и выступил за мирное разрешение кризиса с соблюдением прав человека.

Стороны также затронули ситуацию в Украине. По словам Прайса, Блинкен отметил "приоритетность содействия стабильности в Европе, учитывая и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию".

В этот же день некоторое время спустя из США прозвучало предложение помощи Казахстану. Однако, отметил Прайс, "правительство Казахстана сможет решить проблемы" самостоятельно.
ForUm

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