За право жити на державних дачах у Кончі-Заспі - місці, що десятиліттями лишається символом розкоші, прихованої від людей, вже понад пів року триває судова боротьба між орендарями і керівництвом відпочинкового комплексу. Володимир Зеленський пообіцяв виселити звідти "незрозумілих осіб", але виконати цю обіцянку йому поки що не вдалося.

У травні 2021 року в ЗМІ з'явився список користувачів державних дач у Кончі-Заспі. Він нараховував близько 200 прізвищ, серед яких були колишні перші особи держави, ексурядовці, ексдепутати, їхні помічники та радники, бізнесмени. Влада пообіцяла аудит дач і визначення критеріїв, хто і на яких умовах там житиме.

Володимир Зеленський висловлювався за те, аби там відпочивали діти.

На сьогодні будинок відпочинку "Конча-Заспа" державного управління справами (а саме так називається закрита територія площею 134 гектари, де розташовані президентська резиденція, державні дачі та чотири пансіонати) розірвав договори і виселив 40 орендарів.

Таку інформацію ВВС News Україна надали в адміністрації будинку відпочинку.

"Незрозумілі особи"

У списку тих, з ким договори оренди розірвали, багато відомих прізвищ. Але є і люди, про яких перевіреної інформації майже немає.

З відповіді адміністрації будинку "Конча-Заспа" випливає, що з більшістю із 200 колишніх високопосадовців, прізвища яких з'явилися у пресі в травні, договори ще не розірвані.

Окрім того, у переліку осіб, з якими договори розірвали, немає деяких відомих людей із так званого "списку Олексія Данілова".

У червні секретар РНБО казав, що близько 20 користувачів дач - "у процесі виселення". Серед них він називав ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника, колишнього віцепрем'єр-міністра Івана Васюника, ексміністра вугільної промисловості Віктора Тополова та інших.

Як повідомила ВВС News Україна заступниця директора будинку відпочинку Анна Онофрійчук, у суді зараз 12 справ ексчиновників та інших мешканців дач, які доводять, що виселяти їх не мали права.

І не виключено, що кількість позовів зросте, якщо виселення триватиме.

Проте Володимир Зеленський, який також живе в одній із державних дач в Кончі-Заспі, запевняє, що "велике переселення народів" не зупиниться.

"Як і обіцяв"?

Нещодавно президент заявляв, що живе із сім'єю в державній дачі №29 з міркувань безпеки. Але водночас він запевнив, що, як і обіцяв ще під час виборчої кампанії, у будинок відпочинку "Конча-Заспа" заселяться діти.

"Щодо дітей. Як я й обіцяв. Я дійсно на дачах державних, там, де є державна резиденція. Поки що я там, маю на це повне право. Але там є багато будівель. І вони передані дітям, які не мають батьків. Можете приїхати до них у гості. Тому ця обіцянка виконана, повною мірою це зроблено", - заявляв президент під час пресмарафону наприкінці листопада.

На території комплексу відпочинку, окрім дач, є чотири пансіонати на 145 місць. Очевидно, президент має на увазі саме ці будівлі. Влітку керівництво "Кончі-Заспи" запевняло журналістів, що у пансіонаті справді поселилися діти-сироти.

Проте на сьогодні, як уточнили ВВС News Україна в адміністрації будинку відпочинку, діти-сироти живуть в одному з чотирьох пансіонатів. Тобто ідеться про 30-35 дітей.

"За згодою сторін"

Угоди із орендарями розірвані за однаковими підставами: через порушення умов користування, зокрема, будівництво на території інших будівель чи через борги за комунальні послуги.

Як повідомила ВВС News Україна Анна Онофрійчук, з деякими користувачами договори припинили також через "завершення термінів оренди або за згодою сторін".

Більшість із виселених справді вирішили не судитися і залишити дачі.

Серед них: колишній прем'єр Валерій Пустовойтенко, ексміністр юстиції Олександр Лавринович, донька акторів Ольги Сумської та Євгена Паперного Антоніна Паперна, ексдепутат кількох скликань Володимир Ландік, ексгенпрокурор Святослав Піскун, ексзаступниця генпрокурора Тетяна Корнякова, колишній урядовець Сергій Осика, колишні судді Конституційного суду Олександр Пасенюк і Віталій Розенко, дружина померлого депутата багатьох скликань Анатолія Матвієнка Ольга Матвієнко.

"Інвестори" у суді

Відповідно до даних порталу You Control, серед тих, хто судиться із будинком відпочинку, ексміністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова, голова Конституційного суду Олександр Тупицький, колишній голова парламенту Володимир Рибак, колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко, екскерівник головного управління розвідки Василь Бурба, екссудді Конституційного суду Ігор Сліденко та Олександр Литвинов, колишній депутат парламенту Валентин Савицький. Звертався з позовом до суду і нині покійний Юхим Звягільський.

Декілька колишніх орендарів, зокрема і пластичний хірург Максим Іванчук, про якого президент Зеленський згадував як про "незрозумілого" жителя Кончі-Заспи, подали позови до суду проти будинку відпочинку, аби відшкодувати витрати на ремонт будинків.

Позови скаржники почали подавати ще влітку. Досі Голосіївський суд Києва (а саме туди звертаються усі орендарі) не ухвалив рішень по суті.

Засідання призначені на січень та лютий 2022 року.

Однак кілька ексчиновників, зокрема, Раїса Богатирьова, Володимир Семиноженко мають рішення Голосіївського суду про те, що до розгляду позовів по суті і ухвалення рішення у справі про розірвання оренди "Конча-Заспа" не може укладати договори на користування будинками з іншими особами і має дозволити вільний доступ до них орендарям.

Усі ті, хто судиться із будинком відпочинку, вважають, що розірвання договорів оренди є протиправним.

Вони вказують у позовах, що договори є інвестиційними, відповідно до яких орендарі брали зобов'язання "на власний ризик і за власні кошти" ремонтувати будинки чи будувати нові. Також у позовах скаржники наголошують, що після завершення цих робіт вони отримали "об'єкти" в оренду строком на 25 років і більше.

Ексгенпрокурор Святослав Піскун, який у суд не звертався, переконаний, що такі договори можуть бути розірвані тільки у судовому порядку.

"У мене був договір на 49 років і мене ніхто не чіпав. За 15 років я вклав у будинок 3,5 млн гривень, офіційно все оформив і за те сплачував менше грошей за оренду. І всі так жили, так платили - орендна плата була нижчою, бо враховувала вкладені у будинки гроші", - розповідав ВВС News Україна Святослав Піскун.

Ніхто з президентів не наважився

Жоден президент за десятки років не змінив систему державних дач для чиновників і наближених до влади осіб.

Лише у 2014 році Петро Порошенко скасував урядовий документ, який містив перелік категорій осіб, які можуть проживати на закритій території комплексу "Конча-Заспа".

Як розповідав ВВС News Україна Сергій Березенко, який керував ДУС у 2014-2015 роках, у такий спосіб влада після Майдану хотіла продемонструвати відкритість елітних територій для усіх охочих.

Окрім того, тоді ж припинили утримувати дачі за кошти держави, суттєво підняли орендну плату і навіть мали прибутки до держбюджету.

Але на державних дачах на той час вже жили чиновники та експосадовці, які не мали наміру з'їжджати - попри підвищення орендної плати і вартості комунальних послуг. І підписували вони договори оренди ще задовго до президентства Порошенка, з початку 2000-х років.

Президент Зеленський переконаний, що наслідком таких рішень попередника і стала поява у Кончі-Заспі "незрозумілих осіб", серед яких він називав близьких до Петра Порошенка людей, наприклад, одного із керівників корпорації "Богдан" Олександра Ільїна.

Посли, діти чи науковці?

Святослав Піскун каже, що є розмови про те, що у звільнених будинках вже оселилися "якісь банкіри". На тих самих умовах, що й вигнані звідти особи, вони живуть і платять за оренду.

Адміністрація будинку відпочинку не надала ВВС News Україна інформації про те, чи живе хтось на звільнених дачах зараз.

Раніше посадові особи говорили, що подальша доля відпочинкових комплексів буде визначатися окремо. Володимир Зеленський обіцяв, що будуть чіткі критерії, хто матиме право там жити.

"У нас буде концепція, ми її представимо суспільству - по Кончі-Заспі, по ВДНГ, по Пущі-Водиці. Ми обов'язково зробимо презентацію - хто там житиме і на яких умовах", - запевняв президент у травні минулого року.

Вже колишній директор будинку відпочинку Олександр Гурин ще влітку заявляв, що концепція "соціального простору" на території державних дач розробляється.

Йшлося, зокрема, про використання цих будівель в дипломатичних цілях, для розміщення делегацій з-за кордону чи проживання послів іноземних держав.

Також він казав про можливе перетворення Кончі-Заспи у "науковий простір".

Через більше ніж пів року жодної інформації про плани на елітні закриті комплекси не з'явилося.