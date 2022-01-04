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Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах.

Как сообщает во вторник пресс-служба НАТО, заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января, передает Интерфакс-Украина.

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», - говорится в сообщении.
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