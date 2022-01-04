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Европейский Союз и США готовятся к применению более широких мер по сдерживанию России от дальнейшей агрессии, однако детали этих мер не будут обнародованы.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью изданию «Рубрика», передает Укринформ.

Посол ЕС отметил, что декабрьские бряцания оружием со стороны России «абсолютно неприемлемы», и Европейский Союз, как и более широкое западное сообщество и НАТО, обеспокоены этим.

«Вы видите, что идет интенсивная дипломатическая работа, чтобы сдержать возможную дальнейшую агрессию. И США, и ЕС готовятся к применению более широких мер. Однако детали этих мер не будут обнародованы публично», - сказал Маасикас.

В этом контексте он напомнил, что 16 декабря прошлого года состоялось заседание Европейского совета, в повестке которого была Россия. По словам посла ЕС, то, что перечни мер не раскрываются, является стандартной логикой дипломатии и внешней политики.

«Ты не открываешь свои карты. Но эти вопросы будут обсуждаться по дипломатическому пути и, я думаю, в дальнейшем обнародоваться. Кто должен знать, тот будет знать», – заверил дипломат.

Напомним, 4-6 января высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в третий раз посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Главы украинской и европейской дипломатии проведут переговоры, ключевыми темами которых станут сдерживание РФ от дальнейшей агрессии, в частности, путем жестких экономических санкций, продвижения мирного урегулирования на основе уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

 
ForUm

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