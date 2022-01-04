В 2021 году в районе проведения операции Объединенных сил установлено местонахождение более 40 вражеских схронов со средствами поражения, сообщили ForUm'у в пресс-службе СБУ.

Среди изъятого из тайников – противотанковые мины, боевые гранаты, около 500 средств инициации взрыва и более 300 кг тротила.

По данным следствия, схроны обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР». По заданию своих «кураторов», они планировали совершить диверсии на востоке нашей страны.

По материалам СБУ, к 8 годам заключения приговорена участница агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленница имеет отношение к подготовке серии взрывов в районе проведения ООС.

Вражеский агент был задержан в Донецкой области на попытке обустройства схрона со взрывчаткой.

Кроме того, в сентябре СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два скрытых арсенала боевиков. Из них изъято:

почти 40 кг тротила,

большое количество противотанковых и противопехотных мин,

патроны к зенитным установкам и крупнокалиберным пулеметам.

В Луганской области:

из тайника, обустроенного в подземном хранилище бывшего домовладения так называемого «первого заместителя главы правительства ЛНР» в поселке Боброво, правоохранители обнаружили:

2 реактивные противотанковые гранаты,

20 гранат РГД-5 со страстями;

почти 4,5 тыс. патронов разного калибра.

В Донецкой области:

сотрудники СБУ установили местонахождение схрона, оборудованного снайпером так называемого «батальона «Восток». Укрытие обнаружили на территории одной из дачных усадеб в Покровском районе.

В ходе осмотра тайника изъято:

автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами,

более полукилограмма тротила,

3 электродетонатора,

2 гранатометных выстрела,

2 гранаты РГД-5 со страстями,

более 2,5 тыс. патронов разного калибра,

5 дымовых шашек,

23 реактивных осветительных патронов дистанционного действия.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности, продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.