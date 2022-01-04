В 2021 году в районе проведения операции Объединенных сил установлено местонахождение более 40 вражеских схронов со средствами поражения, сообщили ForUm'у в пресс-службе СБУ.
Среди изъятого из тайников – противотанковые мины, боевые гранаты, около 500 средств инициации взрыва и более 300 кг тротила.
По данным следствия, схроны обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР». По заданию своих «кураторов», они планировали совершить диверсии на востоке нашей страны.
По материалам СБУ, к 8 годам заключения приговорена участница агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленница имеет отношение к подготовке серии взрывов в районе проведения ООС.
Вражеский агент был задержан в Донецкой области на попытке обустройства схрона со взрывчаткой.
Кроме того, в сентябре СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два скрытых арсенала боевиков. Из них изъято:
- почти 40 кг тротила,
- большое количество противотанковых и противопехотных мин,
- патроны к зенитным установкам и крупнокалиберным пулеметам.
В Луганской области:
из тайника, обустроенного в подземном хранилище бывшего домовладения так называемого «первого заместителя главы правительства ЛНР» в поселке Боброво, правоохранители обнаружили:
- 2 реактивные противотанковые гранаты,
- 20 гранат РГД-5 со страстями;
- почти 4,5 тыс. патронов разного калибра.
В Донецкой области:
сотрудники СБУ установили местонахождение схрона, оборудованного снайпером так называемого «батальона «Восток». Укрытие обнаружили на территории одной из дачных усадеб в Покровском районе.
В ходе осмотра тайника изъято:
- автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами,
- более полукилограмма тротила,
- 3 электродетонатора,
- 2 гранатометных выстрела,
- 2 гранаты РГД-5 со страстями,
- более 2,5 тыс. патронов разного калибра,
- 5 дымовых шашек,
- 23 реактивных осветительных патронов дистанционного действия.
По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности, продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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