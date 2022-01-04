также в разделеОбщество
«Посмеялся от души»: Порошенко опубликовал подборку мемов с собой 15
Портреты создателей вакцины Pfizer предлагают разместить на евро 9
1 января завершилась реформа школьного питания: чем теперь будут кормить в школах 14
Госкино в 2021 не запретило ни одного российского фильма 10
В Украине отменили устаревшую маркировку видео и аудиопроизведений 15
В Украину пытались тайно провезти старинную шпагу 15
«Полковницу ДНР», руководившую обстрелами позиций ВСУ из «Градов», приговорили к 12 годам 42
Канадский суд присудил компенсацию родным погибших при крушении самолета МАУ 15
Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 29
Следователь полиции Волыни нанес предприятию 9 млн гривен ущерба 13
Мать задержанного в Италии украинца надеется, что его не выдадут России 71
В Италии по запросу России задержали украинского режиссера 45
В Украине – менее двух тысяч новых случаев COVID-19 20
В Вашингтоне в этом году планируют открыть ресторан украинской кухни 11
Женщине, подозреваемой в убийстве напавшего на нее, избрали меру пресечения 60
Представитель РФ встретится на этой неделе с коллегами по «нормандскому формату» 31
В добровольческие отряды будут брать и тех, кто никогда не служил в армии 27
WSJ: Конфликт между РФ и Украиной сокрыт в костях князя Ярослава Мудрого 80

В 2021 году в районе проведения операции Объединенных сил установлено местонахождение более 40 вражеских схронов со средствами поражения, сообщили ForUm'у в пресс-службе СБУ.

Среди изъятого из тайников – противотанковые мины, боевые гранаты, около 500 средств инициации взрыва и более 300 кг тротила.

По данным следствия, схроны обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР». По заданию своих «кураторов», они планировали совершить диверсии на востоке нашей страны.

По материалам СБУ, к 8 годам заключения приговорена участница агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленница имеет отношение к подготовке серии взрывов в районе проведения ООС.

Вражеский агент был задержан в Донецкой области на попытке обустройства схрона со взрывчаткой.

Кроме того, в сентябре СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два скрытых арсенала боевиков. Из них изъято:

  • почти 40 кг тротила,
  • большое количество противотанковых и противопехотных мин,
  • патроны к зенитным установкам и крупнокалиберным пулеметам.

В Луганской области:

из тайника, обустроенного в подземном хранилище бывшего домовладения так называемого «первого заместителя главы правительства ЛНР» в поселке Боброво, правоохранители обнаружили:

  • 2 реактивные противотанковые гранаты,
  • 20 гранат РГД-5 со страстями;
  • почти 4,5 тыс. патронов разного калибра.

В Донецкой области:

сотрудники СБУ установили местонахождение схрона, оборудованного снайпером так называемого «батальона «Восток». Укрытие обнаружили на территории одной из дачных усадеб в Покровском районе.

В ходе осмотра тайника изъято:

  • автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами,
  • более полукилограмма тротила,
  • 3 электродетонатора,
  • 2 гранатометных выстрела,
  • 2 гранаты РГД-5 со страстями,
  • более 2,5 тыс. патронов разного калибра,
  • 5 дымовых шашек,
  • 23 реактивных осветительных патронов дистанционного действия.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности, продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
7
Теги