В США бывшие чиновники и дипломаты настаивают, чтобы Белый дом обнародовал перечень возможных санкций против России. Эти карательные ограничения должны ввести в действие в случае российской агрессии против Украины.
Группа состоит из 24 бывших чиновников США. Все они ранее работали в сфере национальной безопасности, передает 24 канал.
Несколько человек из этой группы работали в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.
Кто подписал заявление с требованиями:
- экс-послы в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст;
- бывшие послы в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу,
- бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.
«Мы считаем, что США должны, в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной, немедленно принять меры, чтобы повлиять на расчеты Кремля о расходах и выгодах, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации», – говорится в заявлении.
Реакция Вашингтона должна содержать пакет жестких санкций. Американские политики и дипломаты считают, что о последствиях Москву следует предупредить заранее.
Обратите внимание! Пока Запад угрожает России санкциями, Россия, в свою очередь, снова обвиняет Украину. На этот раз рупором Кремля стал глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров. Он убеждает, что Украина увеличивает поставки оружия на Донбасс и наращивает количество военных учений.
Путин и Байден провели переговоры 30 декабря: коротко
Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону вечером 30 декабря.
Разговор длился около часа в закрытом режиме.
В Белом доме рассказали, что Байден призвал Россию к деэскалации вблизи украинской границы.
Американский президент четко отметил, что союзники будут принимать меры в ответ на агрессию Москвы.
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