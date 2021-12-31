При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении трех мужчин, обвиняемых в вербовке наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях, направленных на изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, препятствование деятельности органов власти (ч. ч 2, 3 статьи 27, ч. 2 статьи 28, ч. 1 статьи 447 УК Украины). Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С февраля 2020 по март 2021 27-летний житель Киева организовал схему получения прибыли по вербовке граждан Украины для участия в военных и насильственных действиях на стороне оппозиционно настроенных военных отрядов в Сирийской Арабской Республике. Для реализации своих преступных намерений злоумышленник привлек еще двоих 20-ти и 21-летних жителей Киевской области.

Злоумышленники подыскивали лиц из числа спортсменов, бывших военнослужащих, участвовавших в АТО добровольцев или тех, кто имел любой другой боевой опыт обращения с оружием. За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тыс. долларов США в месяц в зависимости от уровня их боевой подготовки.