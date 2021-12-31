также в разделеОбщество
ОГП расследует производства против 9 вероятных причастных к «Изоляции» 8
Учат детей воевать: Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить заочно 8
СНБО может назвать первых олигархов в мае 2022 года 9
Праздник приближается: украинцев призвали вызывать «скорую» только в экстренных случаях 11
На Херсонщине руководитель больницы присвоил 200 тысяч из «ковидного» фонда 15
В этом году в Украину не пустили 6400 россиян 12
В Минздраве объяснили разницу между дополнительной и бустерной дозой COVID-вакцины 34
ГБР подозревает четырех столичных полицейских в избиении адвоката 14
Кабмин упростил процедуру пересечения КПВВ 54
США вынудили украинца продать ракетную компанию Firefly 51
На Прикарпатье зафиксировали 9-е за год землетрясение 16
«Сегодня закрыты 5 каналов. Сколько завтра?» Сотни журналистов незаконно закрытых медиа провели митинг под ОП с призывом прекратить цензуру в Украине 41
Скумбрия по 8 гривен: Елену Зеленскую высмеяли за ошибку в эфире 53
Зеленский утвердил сроки увольнения в запас и призывов на срочную военную службу в 2022 году 170
Черногория ужесточила правила въезда для украинцев 17
Расследование по «Межигорью» завершено, резиденцию передали в АРМА 29
В Украине – почти 6 тысяч новых случаев COVID-19 13
Пресс-конференция Зеленского и «Кива-ученый»: украинцы назвали мем года 33

СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил при попытке пересечь линии разграничения, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительной информации он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме русского образца.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленник получил гражданство РФ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
9
Теги