СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил при попытке пересечь линии разграничения, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительной информации он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме русского образца.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленник получил гражданство РФ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.