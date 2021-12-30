Лазерное удаление волос на лице и теле – спасение для тех, кто устал бороться с проблемой излишней растительности воском, сахарной пастой, кремами, бритьем. В этом вам помогут салоны лазерной эпиляции в Киеве - ЭпиЛазер, которые считается одними из лучших в Украине.

Современные технологии

С момента появления первых методов лазерной эпиляции прогресс далеко шагнул вперед. Прежнее оборудование причиняло страдания, работать с ним было сложно, а успех нельзя было гарантировать. К новым лазерным направлениям относятся гибридные ELOS и 3D. У первой действие лазера сочетается с действием электрического тока. У второй работа ведется одновременно тремя видами волн. Обе технологии обеспечивают высокую результативность и безболезненность при проведении. Эти современные методики успешно используют в EpiLaser. Доказательство тому – положительные отзывы посетительниц, которые едут в Киев и с других городов страны.

Преимущества ЭЛОС и 3D

По сравнению с устаревшими методами, применяемые в ЭпиЛазер инновации обладают такими преимуществами:

Результативность. Результат с гарантией 99%. Риск, что волоски вскоре отрастут вновь, мал. Универсальность. Современные методы действуют при всех цветотипах внешности. Безболезненно. Во всех аппаратах EpiLaser встроено охлаждение, которое сводит на нет дискомфорт. Проведение процедуры в любое время года. Нет необходимости специально готовиться (только побриться). Всего 3-4 дня и после эпиляции избегать пляжи и солярий. Период менструации не ограничение.

В салонах созданы комфортные условия для клиентов. Здесь работает вежливый персонал и дипломированные врачи, о чём подтверждают многие отзывы.

Что следует учесть

Перед тем как сделать визит в сеть салонов лазерной эпиляции ЭпиЛазер, важно убедиться, что нет ограничений. Непосредственно на месте косметолог проведет консультацию.

Противопоказания к проведению трёх-волновой 3Д и ЭЛОС эпиляции:

онкологические болезни, злокачественные опухоли;

хронические системные болезни;

сахарный диабет;

иммунодефицит (хронический и временный), спровоцированный приемом лекарств;

фотодерматит, аллергия на ультрафиолет;

кожные проблемы, в том числе грибковые, вирусные и пр.;

открытые и заживающие раны;

склонность к формированию келоидных рубцов;

металлические импланты, кардио- или нейростимулятор.

Воздержаться от лазерной эпиляции стоит во время беременности, грудного вскармливания малыша, а также до достижения совершеннолетия. Подготовки не требуется. За две недели не рекомендуется делать химический пилинг.

За день-два до эпиляции – побриться. В интервалах между посещением салона нельзя удалять отросшие волосочки никаким другим способом, кроме бритья и депиляционного крема! Если выщипывать, пользоваться воском, шугарингом, это повредит фолликулы, что помешает следующей процедуре.

Побочных эффектов от эпиляции при соблюдении условий от специалистов и отсутствии противопоказаний не возникает. Наоборот, эпидермис в зоне воздействия становится мягким, гладким, омолаживается, усиливаются процессы регенерации. Ведь эти лазерные методики используют не только для избавления от нежелательных покровов, но и для лечения эпидермиса.

Как проходят сеансы в салонах лазерной эпиляции в Киеве EpiLaser

Посещение начинается с обязательной консультации. Врач опрашивает, чтобы обнаружить возможные противопоказания и свести к минимуму риски, рассказывает о нюансах.

Сама эпиляция проходит в комфортной обстановке. Температура в помещении – приятная. Посетитель ложится на кушетку. Косметолог наносит специальный гель, который улучшает проникновение лазера к фолликулам. Глаза врача и клиента защищены от ярких вспышек с помощью специальных очков. Мощность аппарата выбирается в зависимости от индивидуальности организма. Манипулу подносят к коже – и удаление начинается. Охлаждение нейтрализует возможные неприятные ощущения.

Важно учесть, что удалить всю растительность за один раз – невозможно по биологическим причинам. Технология влияет только на те волоски, что в стадии роста. Таких на теле одновременно в среднем 10-20%. Чтобы охватить все луковицы, понадобится провести 7-12 раз с промежутком в 3-5 недель.

О сети ЭпиЛазер

Это не единственная студия лазерной эпиляции в Киеве. Это сеть из трех салонов расположенных в местах с развитой инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от ст. метро Минская, Нивки и Дарницкой площади. Что особенно удобно, если нет собственного транспорта.

Индивидуальный подход – отличительная черта ЭпиЛазер. Для каждого здесь стараются подобрать подходящие условия. В том числе это касается и цены. Многих пугает высокая стоимость эпиляции. Она на самом деле выше, чем у восковой депиляции или шугаринга. Но с учетом того, что по истечении курса волосы перестанут расти навсегда, получается вовсе не дорого.

Кроме того, практикуются гибкие скидки как для новых, так и для постоянных клиентов. Проводятся акции. По отзывам на сайте, они доказывают не на словах, а на деле, что у них – лучшие в Киеве салоны лазерной эпиляции.