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Лазерное удаление волос на лице и теле – спасение для тех, кто устал бороться с проблемой излишней растительности воском, сахарной пастой, кремами, бритьем. В этом вам помогут салоны лазерной эпиляции в Киеве - ЭпиЛазер, которые считается одними из лучших в Украине.

Современные технологии

С момента появления первых методов лазерной эпиляции прогресс далеко шагнул вперед. Прежнее оборудование причиняло страдания, работать с ним было сложно, а успех нельзя было гарантировать. К новым лазерным направлениям относятся гибридные ELOS и 3D. У первой действие лазера сочетается с действием электрического тока. У второй работа ведется одновременно тремя видами волн. Обе технологии обеспечивают высокую результативность и безболезненность при проведении. Эти современные методики успешно используют в EpiLaser. Доказательство тому – положительные отзывы посетительниц, которые едут в Киев и с других городов страны.

Преимущества ЭЛОС и 3D

По сравнению с устаревшими методами, применяемые в ЭпиЛазер инновации обладают такими преимуществами:

  1. Результативность. Результат с гарантией 99%. Риск, что волоски вскоре отрастут вновь, мал.
  2. Универсальность. Современные методы действуют при всех цветотипах внешности.
  3. Безболезненно. Во всех аппаратах EpiLaser встроено охлаждение, которое сводит на нет дискомфорт.
  4. Проведение процедуры в любое время года. Нет необходимости специально готовиться (только побриться). Всего 3-4 дня и после эпиляции избегать пляжи и солярий. Период менструации не ограничение.

В салонах созданы комфортные условия для клиентов. Здесь работает вежливый персонал и дипломированные врачи, о чём подтверждают многие отзывы.

Что следует учесть

Перед тем как сделать визит в сеть салонов лазерной эпиляции ЭпиЛазер, важно убедиться, что нет ограничений. Непосредственно на месте косметолог проведет консультацию.

Противопоказания к проведению трёх-волновой 3Д и ЭЛОС эпиляции:

  • онкологические болезни, злокачественные опухоли;
  • хронические системные болезни;
  • сахарный диабет;
  • иммунодефицит (хронический и временный), спровоцированный приемом лекарств;
  • фотодерматит, аллергия на ультрафиолет;
  • кожные проблемы, в том числе грибковые, вирусные и пр.;
  • открытые и заживающие раны;
  • склонность к формированию келоидных рубцов;
  • металлические импланты, кардио- или нейростимулятор.

Воздержаться от лазерной эпиляции стоит во время беременности, грудного вскармливания малыша, а также до достижения совершеннолетия. Подготовки не требуется. За две недели не рекомендуется делать химический пилинг.

За день-два до эпиляции – побриться. В интервалах между посещением салона нельзя удалять отросшие волосочки никаким другим способом, кроме бритья и депиляционного крема! Если выщипывать, пользоваться воском, шугарингом, это повредит фолликулы, что помешает следующей процедуре.

Побочных эффектов от эпиляции при соблюдении условий от специалистов и отсутствии противопоказаний не возникает. Наоборот, эпидермис в зоне воздействия становится мягким, гладким, омолаживается, усиливаются процессы регенерации. Ведь эти лазерные методики используют не только для избавления от нежелательных покровов, но и для лечения эпидермиса.

Как проходят сеансы в салонах лазерной эпиляции в Киеве EpiLaser

Посещение начинается с обязательной консультации. Врач опрашивает, чтобы обнаружить возможные противопоказания и свести к минимуму риски, рассказывает о нюансах.

Сама эпиляция проходит в комфортной обстановке. Температура в помещении – приятная. Посетитель ложится на кушетку. Косметолог наносит специальный гель, который улучшает проникновение лазера к фолликулам. Глаза врача и клиента защищены от ярких вспышек с помощью специальных очков. Мощность аппарата выбирается в зависимости от индивидуальности организма. Манипулу подносят к коже – и удаление начинается. Охлаждение нейтрализует возможные неприятные ощущения.

Важно учесть, что удалить всю растительность за один раз – невозможно по биологическим причинам. Технология влияет только на те волоски, что в стадии роста. Таких на теле одновременно в среднем 10-20%. Чтобы охватить все луковицы, понадобится провести 7-12 раз с промежутком в 3-5 недель.

О сети ЭпиЛазер

Это не единственная студия лазерной эпиляции в Киеве. Это сеть из трех салонов расположенных в местах с развитой инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от ст. метро Минская, Нивки и Дарницкой площади. Что особенно удобно, если нет собственного транспорта.

Индивидуальный подход – отличительная черта ЭпиЛазер. Для каждого здесь стараются подобрать подходящие условия. В том числе это касается и цены. Многих пугает высокая стоимость эпиляции. Она на самом деле выше, чем у восковой депиляции или шугаринга. Но с учетом того, что по истечении курса волосы перестанут расти навсегда, получается вовсе не дорого.

Кроме того, практикуются гибкие скидки как для новых, так и для постоянных клиентов. Проводятся акции. По отзывам на сайте, они доказывают не на словах, а на деле, что у них – лучшие в Киеве салоны лазерной эпиляции.
ForUm

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