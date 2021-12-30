Несмотря на относительно небольшие размеры, многочисленное население и многовековая история делают Англию интересной страной для посещения. Если вы не знаете, с чего начать, все внимание на список достопримечательностей Англии для тех, кто приезжает в страну впервые.Много конечно зависит от финансовой возможности, если вдруг у вас случились непредвидення ситуация.Если денег на поездку не хватает, самый быстрый способ достать нужную сумму — получить деньги на карту за 15 минут. Просто обратитесь в МФО с просьбой оформить кредит под 0 процентов.

Лондон

Конечно, любое приключение в Англии должно включать посещение столицы страны. Не пропустите некоторые из знаменитых достопримечательностей города, включая Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство и здание парламента, а также Биг-Бен, Лондонский глаз, собор Святого Павла и Лондонский Тауэр.

Оксфорд

Отправьтесь в сельскую местность и посетите Оксфорд. Среди достопримечательностей этого города - Шелдонский театр, Бодлианская библиотека и камера Рэдклиффа.

Котсуолдс

Котсуолдс - это идиллические английские пейзажи и очаровательные деревушки. Остановитесь в Тетбери, архитектурной жемчужине, где многие дома сохранились в том виде, в каком они были в 16 веке. Пока вы здесь, не упустите возможность зайти в один из пабов и насладиться традиционной рыбой с картошкой.

Бристоль

Уютно расположившийся на холмах юго-западной Англии, очаровательный город Бристоль имеет ярко выраженную самобытность, как мекка для художников, ученых и архитекторов, которые приезжают сюда в поисках вдохновения. По всему городу вы найдете уличные работы всемирно известного художника Бэнкси. Обязательно найдите его самые ранние работы, когда будете исследовать город. Во время пребывания в этом районе обязательно стоит посетить Стоунхендж и Бат.

Шрусбери

Пришло время покинуть берега реки Анон и отправиться в Шрусбери, очаровательный средневековый город-рынок в великолепной английской сельской местности. Здесь у вас будет время исследовать его причудливые улочки и магазины - буквально за каждым углом вас ждут новые открытия. Насладитесь чаем с булочками или сытным обедом в одном из многочисленных маленьких ресторанчиков.

Ливерпуль

Город Битлз! Наследие легендарной группы живет и процветает в этом портовом городе. Расположенный на берегу устья реки Мерси, город имеет одну из самых больших гаваней в мире и остается крупным портом для трансатлантического судоходства. Здесь больше музеев и галерей, чем в любом другом британском городе за пределами столицы.

Стратфорд-на-Эйвоне

Бывший родной город самого Шекспира. Познакомьтесь с 800-летней историей этого города и убедитесь, что время не стоит на месте.