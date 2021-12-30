Выбираем мужскую сумку через плечо

Долой стереотип о том, что сумка через плечо — это удел студентов и клерков! Аксессуар уже давно покинул рамки сугубо практичного изделия. Теперь это часть стиля, удобный и презентабельный формат.

Мужская сумка через плечо как минимум освобождает руки и карманы, и как максимум — станет отличным компактным помощником.

Где расположить документы и ключи? Куда отправить визитницу, кошелек, наличные, чтобы не потерять или случайно не забыть? Мессенджер на ремешке отлично справится с этой задачей. Подобный кросс-боди сделает ношение всех нужных мелких предметов комфортным. Руки окажутся свободны, а личные вещи надежно и аккуратно спрятаны.

Выглядят наплечный аксессуар презентабельно. Трендовые решения отлично дополняют классические костюмы, кэжуал образы, урбан-эстетику и даже спортивный стиль. Один универсальный вариант ко всему мужскому гардеробу.

Критерии удачной покупки наплечной модели

На что обратить внимание подбирая повседневный аксессуар?

Практически у каждого бренда модельный ряд включает сразу несколько решений в формате кросс-боди. Это может оказаться просторный мессенджер А4 для переноса бумаг или же достаточно компактный слинг, всего на одно отделение.

Рассмотрим основные параметры и характеристики изделий из натуральной кожи:

Расположение основного блока. Чаще всего встречаются вертикальные модели, которые занимают положение у талии не выпирая по бокам. Данный вариант является оптимальным, ведь помогает разумно организовать пространство вокруг себя. Можно найти и горизонтальные аксессуары, когда требуется переносить бумаги. Соответственно, размеры таких моделей более объемные, сумки широкие и вместительные. Диагональ варьируется от 7 до 17 дюймов. Формат и дизайн. Мужская сумка через плечо по типу мессенджера должна защищать содержимое не только от карманников, но и плохой погоды, излишнего трения об одежду. По этой причине, модели выпускаются с дополнительной крышкой. Фиксация встречается на кнопке, ремешке, магните. Аксессуары-трансформеры помимо ремешка подразумевают наличие ручек для ношения по типу портмоне, что исключает дополнительную крышку, так как она перегружает комплектацию. Крепления ремешка и прочая фурнитура. Можно заказать сумку на карабинах и при необходимости отстегнуть ремешок. Слинги идут преимущество со вшитыми регулируемым ремешком. В любом случае, все элементы и застежки должны изготавливаться из качественного материала. Металлическая фурнитура окажется износоустойчивой, долговечной, надежной. Натуральная кожа и ее уникальная фактура. Встречаются бюджетные изделия из свиной кожи, популярны модели на основе телячьего или лошадиного полотна. Премиальный сегмент работает исключительно с уникальными материалами, где неповторимая фактура отражает настроение коллекции, дизайнерское видение. Такими характеристиками способна похвастаться кожа canvas, saffiano. Количество отделений. Тут все просто: заказываем удачную комбинацию на одно или два основных отделения, с дополнительными карманами внутренними или наружными, на молнии или кнопке, липучке или открытого типа.

В тренде остаются винтажные модели с использованием в качестве дополнительной отделки тканевого, водонепроницаемого полотна. Искусственно состаренная поверхность добавит антуража образу путешественника, понравится любителю оригинальных вещей «с историей».

Разобравшись с основными критериями поиска, приступаем к актуальным предложениям. Удивить гармонией стиля и практичности готовы зарубежные: Ashwood, Bexhill, Virginia Conti, Tuscany Leather, Marco Coverna; отечественные: TARWA, Blanknote, Newery, Blamont. Без образа почтальона, только утонченное чувство вкуса и аристократический стиль!













