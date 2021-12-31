НВ обобщил самые важные тенденции года в общественно-политической жизни Украины и представляет их в цифрах и графиках.

1. «Экватор» Зеленского: снижение рейтингов президента и Слуги народа

В 2021 году истекла половина пятилетнего президентского срока Владимира Зеленского. 26 ноября в ходе большого пресс-марафона по этому поводу он в очередной раз заявил, что решение о выдвижении на второй срок примет исходя из уровня поддержки населением.

«Я точно не решаю этот вопрос, решать будет общество. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это точно. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины», — заявил глава государства в ответ на вопрос, готов ли он пойти в президенты еще раз.

К экватору президентства Зеленский подошел на фоне снижения рейтинга. По данным Центра Разумкова, максимально высоких значений популярность президента достигала летом 2021-го: за него были готовы проголосовать 21,8% всех опрошенных (32,4% тех, кто уже определился с выбором и примет участие в голосовании). Однако к концу ноября — как раз к окончанию первых 2,5 лет Зеленского у власти — эти цифры снизились до 17% и 25% соответственно. Такой показатель заметно ниже цифр 2019 года, когда Зеленский выиграл первый тур выборов с 30,24% поддержки. Сейчас президентский рейтинг близок к минимальным для Зеленского показателям соцопросов (февраль 2021 года, по данным центра Разумкова). Кроме того, к концу года в опросах КМИС и SOCIS президент был одновременно и лидером электоральных симпатий, и лидером антирейтинга кандидатов (за которых ряд избирателей не проголосуют ни при каких обстоятельствах).

Аналогично просела в уходящем году и популярность президентской партии Слуга народа, динамика рейтингов которой схожа с популярностью Зеленского. Несмотря на рост поддержки летом, к концу года за политсилу были готовы проголосовать только 22,7% респондентов (15,4% тех, кто уже определился с выбором и примет участие в голосовании). Тогда как в 2019 году Слуга народа выиграла парламентские выборы, набрав 43,2% голосов.

И хотя Зеленский пока остается безоговорочным лидером всех соцопросов, снижение рейтингов уже обернулось для него тревожными неожиданностями. Так, согласно ноябрьскому исследованию Центра Разумкова, во втором туре выборов Зеленский мог бы минимально проиграть своему бывшему соратнику Дмитрию Разумкову, которого Рада отправила в отставку с поста спикера. Гипотетический исход второго тура по данным этого опроса выглядит так:

Зеленский победил бы Петра Порошенко: 54% против 46%;

Зеленский победил бы Юрия Бойко: 66,3% против 33,7%;

Разумков мог бы победить Зеленского: 50,4% против 49,6%.

2. Украина в топ-25 самых мощных армий мира

2021-й год заставил Украину вновь и вновь оценивать боеготовность своих Вооруженных сил. Кроме длящейся восьмой год войны с РФ, дополнительным испытанием стала новая угроза масштабного вторжения России, которая сконцентрировала возле границ Украины наибольшее число войск с 2014 года — сначала весной, а затем и осенью 2021-го.

И хотя руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в декабре, что у страны «нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного наступления России, если не будет поддержки со стороны западных стран», 2021-й стал для украинской армии годом нового признания.

В международном рейтинге армий Global Firepower 2021, где ВСУ в последние годы шаг за шагом улучшали свои позиции, Украина впервые заняла 25-е место среди 140 стран (в 2018-м было 29-е). В Европе это 7-я сильнейшая армия после Франции, Великобритании, Италии, Германии, Испании и Польши. Таким образом, ВСУ могут гордиться статусом самой мощной европейской армии вне НАТО (Россию авторы рейтинга не относят к странам Европы).

Сейчас составители рейтинга оценивают численность активного состава ВСУ в 255 тыс. человек, а резерва — в 900 тыс.

По ряду показателей, которые учитываются при составлении рейтинга, Украина опережает свое общее 25-е место, вот лишь некоторые из них:

численность резерва (7 место из 140 в мире);

самоходная артиллерия (8 место);

реактивные системы залпового огня (11 место);

танковые войска (13 место);

авиапарк боевых истребителей (18 место);

авиапарк ударных военных вертолетов (19 место).

Согласно данным восьми волн опросов Украинского института будущего (февраль-декабрь), в 2021 году армия оставались единственным в Украине институтом, которому до сих пор доверяют украинцы. Лишь ВСУ имеет положительный баланс доверия в обществе: количество украинцев, доверяющих армии, на 37% превышает долю тех, кто не доверяет Вооруженным силам. С февраля этот положительный баланс доверия увеличился втрое, с +12% до +37%.

3. Исторический максимум поддержки членства в НАТО среди украинцев

Уходящий год начался с резонансного интервью Владимира Зеленского для программы Axios (выходит на платформе HBO), в котором он максимально прямо — и даже претенциозно — заявил о желании Украины присоединиться к НАТО.

«Как нужно еще больше заявлять о желании вступления, если это закреплено в Конституции Украины — направление в Евросоюз, евроинтеграция, а также вступление в НАТО? Поэтому […] для меня первый вопрос [при встрече с Джо Байденом] звучал бы так: «Господин президент [Байден], почему мы до сих пор не в НАТО?».

К концу года тема евроатлантического курса Украины превратилась в важнейший вопрос мировой повестки — после того, как президент России Владимир Путин и МИД РФ потребовали от Запада юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, а также невступления Украины в Альянс. Более того, Москва настаивает на отмене решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса. В НАТО уже назвали такой ультиматум неприемлемым, заявив о невозможности «компромиссов в том, что касается права стран выбирать свой путь».

На этом фоне украинское общество в 2021 году достигло исторического максимума поддержки вступления в НАТО. Согласно данным ноябрьского опроса соцгруппы Рейтинг, 58% украинцев поддерживаю идею присоединения к Альянсу, тогда как 35% выступают против нее.

Это максимальная цифра в истории опросов Рейтинга. Число сторонников НАТО в Украине впервые перевалило за 50% осенью 2014 года, через полгода после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс (51% за). После снижения в течение нескольких лет этот показатель вновь достиг 53% летом 2019 года, вскоре после избрания президентом Владимира Зеленского и, наконец, поднялся до 56% (июль) — 58% (ноябрь) в 2021 году.

4. Украинский язык укрепляет свои права и расширяет сферу применения

В 2021 году украинский язык по праву вернул себе еще часть пространства в повседневной жизни страны — в силу вступили несколько норм языкового закона, действие которых было отложено. С января на украинский перешла вся сфера обслуживания, а с июля расширилась сфера применения государственного языка в кино, книгоиздании и печати, культурной и туристической отраслях. Кроме того, с июля в полную силу вступила и норма об экзаменах по украинскому языку для кандидатов на госдолжности.

Эти изменения приветствуют большинство украинцев. По данным летнего опроса Фонда Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова, 55% респондентов поддерживают норму об обслуживании на украинском языке (если сохраняется возможность обслуживания на других языках по просьбе клиента, что также гарантировано законом). Не поддерживают такую норму 21% опрошенных, а для почти 18% украинцев этот вопрос не имеет значения.

2021-й год закрепил тенденцию последних лет: в Украине ежегодно растет доля активных носителей украинского языка и тех, кто считает его родным. Согласно данным сборника Українське суспільство: моніторинг соціальних змін 1992 — 2020, если на втором году независимости лишь 36,8% жителей страны общались дома на украинском (29% на русском, 32% на обоих языках), то в 2015-м году эти цифры составляли уже 43% украиноговорящих в быту (25,6% на русском, 30,4% оба языка), а к 2020-му выросли до 50,8% тех, кто использует дома украинский (27,6% русский, 21,3% оба языка). Схожая динамика и среди тех, для кого украинский является родным языком: в 1992 году таких было 61,9% (русский 34,9%), в 2015-м году — 73,1% (русский 25%), а в 2020-м — 77,3% (русский 22,3%).

Исследование Фонда Деминициативы и Центра Разумкова показало, что в 2021 году уже 78% украинцев называют своим родным языком украинский, и лишь 18% - русский.

5. Независимой Украине 30 лет: смерть «советского человека» в сознании «поколения независимости»

В августе 2021 года Украина отпраздновала знаковую дату — 30 лет с момента провозглашения своей независимости. Как свидетельствует специальное исследование социологической группы Рейтинг, приуроченное к этой дате, за три десятилетия в Украине сформировалось отдельное «поколение независимости». И на сегодняшний день его взгляды и ценности заметно отличаются от других демографических групп.

Так, в 2021 году провозглашение независимости в целом поддержали бы 80% украинцев (против — всего 15%). А самый высокий уровень поддержки независимости Украины — именно среди поколения, родившегося после 1991 года (почти 85−88%).

И если гражданами Украины себя считают 75% опрошенных, а европейцами вдобавок к этому могут назвать 26%, то среди представителей поколения независимости обе цифры заметно выше: 86% респондентов до 30 лет заявили, что ощущают себя украинскими гражданами, а европейцами могут назвать себя 40% из опрошенных в этой категории.

Респондентам также предлагали идентифицировать себя как «советского человека» по 10-балльной шкале (0 — совсем не ощущаю себя таковым, 10 — абсолютно ощущаю). Среди всех украинцев итоговый показатель в среднем составил 2,9 балла, тогда как среди людей младше 30 лет — не более 1,4.

Кроме того, «поколение независимости» в 2021 году готово проявлять и наибольшую толерантность. Среди украинцев 16−24 лет негативно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества 23% опрошенных (в среднем в Украине 47%), о негативном отношении к чайлдфри-людям заявили 17% (в среднем по стране 42%), а к неверующим в Бога — всего 12% (в среднем в Украине 28%).

6. Мировоззренческая пропасть между украинцами и россиянами рекордно глубока



К 2021-му году изменилось мировоззрение подавляющего большинства украинцев — и теперь оно кардинально отличается от ценностей и предпочтений россиян.

По данным российского Левада-Центра, сегодня 49% россиян хотели бы жить в политической системе советского образца — и это максимальный процент с начала 2000-х. А почти две трети опрошенных (62%) считают, что лучшая экономическая система — это государственное планирование и распределение, а не свободный рынок (тоже максимум за всю историю наблюдений).

В Украине же, напротив, 61% населения являются сторонниками рыночных отношений в экономике, а возвращение к плановой поддерживают только 27%. Аналогично, в противовес россиянам не жалеют о распаде СССР 61% жителей Украины, тогда как жалеют чуть более 20%.

«Мы вышли из Союза, а они нет, — заключила в комментарии журналу НВ Марианна Ткалич, директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб. — Они из Ивана Грозного еще не вышли».

7. Пандемия не отступает: Украина среди мировых антилидеров



Второй год пандемии стал для Украины, как и для многих других странах мира, испытанием на готовность населения вакцинироваться от COVID-19 — а значит позаботиться не только о своей защите, но и о коллективном иммунитете в стране.

Несмотря на то, что ко второй половине года в Украину удалось привезти достаточное количество доз препаратов, включая самые современные мРНК-вакцины Pfizer и Moderna, с экзаменом на ответственность украинцы справились слабо.

По данным портала Our world in data, на 20 декабря в мире в среднем полностью вакцинированы 48% населения, а хотя бы одну дозу получили в общем 57% людей. В странах Европы эти цифры выше: 60% иммунизированы полностью, как минимум одну дозу получили 65% населения (в ЕС 69% и 72% соответственно). В Украине же эти показатели достигают лишь 30% привитых и 33% вакцинированных как минимум одной дозой — с этим результатом страна остается на последних местах в Европе.

Уровень вакцинации в Украине удалось повысить лишь после введения жестких ограничений для непривитых, а также на фоне сокрушительной осенней волны COVID-19, которая принесла украинцам зашкаливающие рекорды дневной летальности (свыше 830 умерших) и числа новых случаев (до 27 тыс. за сутки).

Теперь Университет Джона Хопкинса в своих оценках относит Украину к самым пострадавшим от COVID-19 государствам, в том числе по количеству смертей на 100 тыс. населения. По данным на 18 декабря в этом списке Украина была на 11-м месте в мире с показателем 221,8 умерших на каждые 100 тыс. жителей страны, антилидер — Болгария с показателем более 430 смертей на 100 тыс.

8. Новые рекорды украинского IT-сектора



Еще по итогам 2020 года украинская IT-индустрия, вопреки пандемии COVID-19, нарастила экспорт услуг с 6,6% до 8,3% в общем экспорте страны — объем этого сектора впервые превысил $5 млрд в год, обогнав транспортные услуги и экспорт минералов.

2021 год ознаменовал новый рывок украинской IT-отрасли. Даже несмотря на то, что итоговые цифры за 12 месяцев будут известны лишь позже, с января по сентябрь экспорт IT-услуг в Украине вырос на 35% по отношению к такому же периоду предыдущего года.

За эти девять месяцев выручка бизнеса от IT-экспорта составила $4,84 млрд — почти столько же, сколько и за весь прошлый год.

При этом в нише экспорта украинских услуг доля IT по итогам трех кварталов 2021-го достигла уже 38%, тогда как в начале 2020 года она составляла 24%.

В Офисе президента надеются, что в целом украинская IТ-индустрия увеличит доходы втрое за ближайшие пять лет — с $6,5 млрд до $17 млрд. А ее доля в ВВП Украины за те же годы вырастет с 4,5% до 10% - именно такие прогнозы озвучил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Кремниевую долину в сентябре 2021 года.

9. Украина — мировая столица криптовалюты?



В 2021 году Украина попадала в заголовки мировых СМИ не только из-за угрозы нового вторжения РФ. В начале сентября внимание западных медиа привлек принятый Верховной Радой закон о виртуальных активах, который фактически легализует криптовалюты в Украине. Стремительный рост их популярности стал одним из глобальных трендов года: именно криптовалюты были самой популярной темой обсуждения на Reddit в 2021 году, в Нью-Йорке готовы открыть казино с площадкой для торговли виртуальными валютами, а компания Visa уже запустила консалтинговый сервис по криптовалютам.

По оценкам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн, однако этот рынок находится в тени.

«У нас есть потенциал занять ведущие позиции на мировом крипторынке. Украина — одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире», — отметил Федоров.

Его слова подтверждает обнародованный в 2021 году рейтинг криптовалютной платформы triple-a.io, согласно которому Украина заняла первое место в мире по количеству владельцев цифровых активов по отношению к населению страны.

Если верить этим данным, в Украине насчитывается 5,56 млн владельцев криптовалюты или около 12,73% жителей страны. На втором месте оказалась Россия (11,91% населения), а на третьем — Венесуэла (10,34%).

С учетом такого тренда в ноябре 2021 года американская The New Tork Times посвятила свой большой репортаж Украине как возможной «криптостолице мира». «Украина пережила слишком много финансовых скандалов, чтобы ожидать большого притока руководителей крупных международных инвестиционных банков — как со стимулами, так и без них. Но затем появилась криптовалюта, у которой есть свои проблемы с репутацией. Возможно, это идеальное совпадение», — пишет издание.

10. Миграция из Украины выходит на допандемический уровень



Несмотря на усилия властей Украины замедлить отток работоспособного населения и вернуть часть мигрантов домой, 2021-й год продемонстрировал новый всплеск миграции из Украины. К примеру, количество выданных рабочих виз в Польшу — крупнейший рынок для украинских трудовых мигрантов — только за первое полугодие 2021-го достигло 400 тыс., тогда как за весь 2020-й год составило лишь 500 тыс. Такую оценку привел Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, отметив, что эти цифры свидетельствуют о возвращении объема миграционных потоков из Украины на допандемический уровень.

Эту тенденцию подтверждают в Международной организации по миграции (МОМ) в Украине. Ее представитель Ирина Мидловец в декабре рассказала, что общая численность украинских трудовых мигрантов за рубежом в 2021 году достигла 1 млн 167 тыс. — это на 11% больше, чем в 2019 году. А в целом, по наиболее вероятным оценкам, за границей работают до 3 млн граждан Украины, говорится в докладе МОМ Миграция в Украине: цифры и факты 2021.

Объем денежных переводов от украинских мигрантов, рост которого замедлился в первый год пандемии, сейчас вновь идет вверх. По данным НБУ, в первом полугодии 2021 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за рубежа составил $6,2 млрд, что на 11,6% больше, чем годом ранее ($5,556 млрд).

А за 10 месяцев 2021-го в Украину поступило $12 млрд частных денежных переводов, что равнозначно общему итогу 2020 года. НБУ прогнозирует, что по итогам уходящего года этот показатель достигнет $14,3 млрд.

К концу года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду пакет законопроектов о множественном гражданстве, цель которого — облегчить возможность возвращения в Украину для представителей диаспоры и трудовых мигрантов.