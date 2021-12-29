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Хорошая резина была и остается залогом безопасной езды, потому автомобилисты из этих соображений собираются купить шины toyo. Это качественная японская продукция, которая не уступает по характеристикам, параметрам, ряду свойств европейской или американской. Высококачественная авторезина прослужит длительное время, обеспечит хорошее сцепление с дорожным полотном и нормальную управляемость на любой поверхности. Чтобы повысить безопасность всех участников дорожного движения, на шинах не экономят – выбор отдают высококачественной продукции именитых производителей.

Основные параметры правильного выбора

какой фирмы шины лучше

Серьезные фирмы изготавливают несколько видов покрышек. Отличия кроются в направленности линеек и параметрах (в сезонности, строении, каркасе, протекторе). Искать подходящую продукцию у фирмы стоит по ряду важных параметров:

  1. Диаметр. Важно, чтобы уровень совпал с двойным радиусом диска.

  2. Ширина (указана в мм) – чрезмерно большая увеличит вес, повышает расход горючего.

  3. Высота профиля – чем выше показатель, тем устойчивее покрышка к пробоям.

При составлении рейтинга лучших концернов, которые выпускают покрышки, в рассчет примут индексы нагрузки, скорости.

Лучшие шины из Европы

Лидеры Европы обладают огромным опытом производства – некоторые из них изготавливают продукцию десятки лет. В числе самых популярных и востребованных немецкая резина Continental, которую выпускает сразу несколько заводов (не менее 80 млн. покрышек ежегодно). Не уступает и французский производитель Michelin, покрышки которого ориентированы как на легковые, так и на грузовые автомобили. К несомненным плюсам относят премиальное качество продукции, регулярные инновации (направлены на сокращение тормозного пути, повышение управляемости), бесшумность при движении.

Японские лидеры в производстве шин

как выбрать шины?

Именно японский производитель предлагает покрышки по доступной цене – подобрать подходящие можно на сайте https://ascania-shina.com/shiny/toyo. В числе популярных:

  • Toyo – предлагает эластичные, стойкие к истиранию шины, которые обеспечивают отличное сцепление с дорожным полотном.

  • Bridgestone – с повышенной прочностью бортов, отличным сочетанием качества и цены. Продукция износостойкая, демонстрирует хорошую управляемость на ухабах, неровном полотне, сколькой и мокрой дороге.

К минусам можно отнести только слабую представленность на отечественном рынке.

Американские шины

Производители из Америки стараются оставаться в тренде, чему лучшим доказательством становится продукция GoodYear и Cooper. Изделия рассчитаны на длительную и довольно интенсивную эксплуатацию, обеспечивают антискользящий эффект, отличную балансировку и бесшумность при передвижении. Изделия американского производства находятся в среднем ценовом сегменте, представлены в широком ассортименте. Производители постоянно совершенствуют свою продукцию, использует инновационные решения.
ForUm

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