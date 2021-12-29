Полный обзор AirPods 3: опыт использования и сравнение с AirPods Pro

Осенью этого года компания Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Таким образом, в их модельном ряде сейчас три модели TWS-наушников: AirPods 2, AirPods 3 и AirPods Pro.

Источник: iLounge.ua

Второе поколение уже откровенно устарело. Изначальный дизайн не менялся с 2012 года, а некоторых функций уже действительно нехватает на фоне конкурентов. Поэтому мы не будем сравнивать новинку с этой моделью.

Сравнение с Apple AirPods Pro будет более чем актуальным. Хотя оно еще не получало второго поколения, новые AirPods 3 стали чем-то средним между младшей и топовой версией яблочных беспроводных наушников. С учетом небольшой разницы в цене, определиться между AirPods 3 и AirPods Pro действительно сложно. Этим мы сейчас и займемся.

В чем похожи AirPods 3 и AirPods Pro

Мне удалось купить новые наушники практически сразу после старта продаж. Я уже достаточно погонял их в естественных условиях эксплуатации, чтобы сравнить их в реальных кейсах использования.

Начнем с того, что AirPods 3 получили от старшего брата пространственный звук. Это интересный опыт, если вы любите смотреть фильмы на технике Apple или через яблочную приставку к телевизору. Наушники определяют положение вашей головы по отношению к сцене фильма и меняет расположение источников звука. Описать это сложно, но очень похоже на систему 5:1 в одном наушнике.

Появился и адаптивный эквалайзер. Наушники анализируют форму уха и подстраивают звук. Сложно сказать, насколько хорошо это работает. Просто скажу, что AirPods 3 играют лучше AirPods 2. Правда немного недотягивают до AirPods Pro.

Что касается AirPods Pro, то у них есть все вышеперечисленное и плюс 2 дополнительных функции:

Шумоподавление. Выравнивание давления.

И первая, и вторая вытекает из того, что это вакуумные наушники. Учтите, что наилучшее шумоподавление можно получить только в полноформатных наушниках. В AirPods Pro оно работает отлично, но некоторые пользователи жалуются на ощущение «как будто в скафандре». По возможности, лучше лично попробовать этот режим перед покупкой. Лично мне этот режим не всегда нравился, но в поездках действительно удобно.

Также важно, что обе модели имеют влагозащиту по стандарту IPX4. Если вы занимаетесь спортом или любите гулять под дождем, с этими наушниками ничего не случится.

Что касается дизайна, то AirPods 3 и AirPods Pro максимально похожие друг на друга наушники. Это выражается и в похожей форме наушника, и в схожем кейсе (габариты и горизонтальное открывание одинаковые), и в сенсорном управлении через сжимание ножки наушника.

Чем отличаются AirPods 3 и AirPods Pro

Выше я уже рассказал о немного отличающихся функциях, но это не главное. Нужно понимать, что это разные типы беспроводных наушников. Если вам не нравятся вакуумные модели, лучше не брать AirPods Pro. Да, их можно использовать без силиконовых амбушюр, но тогда шумоподавление и качество звука не будут так хорошо отрабатывать.

Еще одно важное отличие в автономности. По данным самой Apple, наушники могут прожить:

AirPods 3 — до 6 часов в режиме прослушивания и до 30 часов с подзарядкой в кейсе. AirPods Pro — до 4,5 часов в режиме прослушивания и до 24 часов с подзарядкой в кейсе.

Нужно понимать, что Pro-версия и вышла раньше, возможно тогда не было возможности реализовать большую автономность, и шумоподавление отъедает приличную часть заряда. Мне обеих моделей хватает на 2-3 дня использования, в зависимости от занятости.

Так какие наушники Apple стоит покупать?

Определенно точно, обе модели стоят своих денег. Если не хотите переплачивать, AirPods 3 — отличное решение. Тут и приличная автономность, и ключевые фишки от купертиновцев.

Если вам действительно важно наличие шумоподавления и форм-фактор затычек не смущает, то берите AirPods Pro. По звуку они будут даже немного лучше 3 поколения стандартных наушников, но за звук и дополнительные фишки придется переплатить.