Лучшим типом покрытия для ванной комнаты является плитка. Она прочная, устойчивая к влаге, пару и резким перепадам температуры, неприхотлива в уходе. Выбрать плитку для ванной — задача не из легких. Необходимо учесть множество нюансов, чтобы готовый вариант порадовал не только привлекательным внешним видом, но и практичностью, продолжительным сроком эксплуатации.

Современные плиточные изделия разнообразны по дизайну: можно варьировать цвет, форму, структуру. О том, как сделать корректный выбор покрытия, чтобы оно продолжало вас радовать спустя несколько лет, — читайте далее.

Материал

Сегодня на строительном рынке можно встретить такие разновидности плитки:

Керамическая. Является наиболее востребованным материалом для отделки ванной комнаты. Это связано с преимуществами плиточного изделия: керамика не впитывает запахов, не боится прямого контакта с водой, проявляет стойкость к воздействию бытовой химии, экологична и безопасна. Стеклянная. Подобное плиточное изделие чаще всего изготавливается из стекла с нанесением зеркального слоя. К плюсам стеклянной плитки можно отнести оригинальный внешний вид, долговечность, способность визуально расширять пространство. Кроме того, стекло не накапливает налет, на нем не образуется плесень, поэтому такое покрытие безопасно для здоровья человека. Каменная. Покрытие из натурального камня придаст ванной комнате изысканный вид. Для облицовки стен и пола в душевой обычно используется мрамор или гранит, реже — базальт. Природные материалы — дорогое удовольствие, поэтому производители современных плиточных изделий предлагают купить искусственную имитацию натурального камня. Различия присутствуют лишь в технологических свойствах, внешне декоративный и натуральный материал почти не различаются.

Сегодня в продаже также встречается керамогранит «под дерево». Цвет, рисунок прожилок и даже текстура материала — все максимально точно имитирует натуральную древесину. Такое плиточное изделие станет отличным решением для облицовки пола, так как рельефная поверхность не скользит, в отличие от гладкой.

Размеры

Сегодня в строительных магазинах представлена плитка разных размеров. При выборе нельзя пренебрегать следующим правилом: размер материала должен быть пропорционален габаритам санузла. Большое плиточное изделие всегда красиво смотрится на стенде, тогда как в малогабаритной душевой будет выглядеть нелепо.

Подбор цвета

Цветовое решение санузла во многом зависит от личных предпочтений, поэтому дизайнеры не дают по этому поводу особых рекомендаций. Однако существуют неписанные правила, которые рекомендуется соблюдать, чтобы создать в ванной комнате гармоничную атмосферу. Например, темная плитка зрительно сделает малогабаритную ванную комнату еще уже. Оттенки голубого, зеленого и синего внесут в санузел нотку прохлады, тогда как «утеплить» помещение помогут кремовые, желтые, бежевые тона.