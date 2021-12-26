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Представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что темой переговоров с США будет "нерасширение НАТО" в Восточной Европе. В частности, Кремль хочет требовать запрета для Украины на членство в Альянсе, передает 24 канал.

По словам Марии Захаровой, в США и Евросоюзе заявляют, что не собираются обсуждать вопрос о расширении или нерасширении НАТО. Однако в Кремле планируют настаивать на этом вопросе.

Представительница российского МИД повторила уже традиционную мантру о "безопасности российских границ", которым якобы угрожает продвижение НАТО на восток. Именно поэтому Кремль хочет оговорить вопрос "нерасширения альянса".

"Именно "нерасширение НАТО" и неявка у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", – заявила Захарова.

По словам представительницы МИД России, это якобы нужно понять всем, кто еще "не осознал российскую позицию".

Что этому предшествовало

МИД России опубликовал "гарантии безопасности" которые якобы должны предоставить Кремлю НАТО и США.

Среди главных требований – нерасширение НАТО в Восточной Европе и запрет Украине вступать туда.

Кроме того, Кремль хочет гарантий относительно того, что Россия и НАТО не являются супершиками.

В России заявили, что "гарантии безопасности" будут обсуждать с США, однако там эти требования считают неприемлемыми. В частности, это касается вопросов расширения НАТО.
ForUm

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