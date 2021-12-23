Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина накануне предстоящих рождественско-новогодних праздников отвести свои вооруженные силы от украинской границы, но не стал обещать ему в качестве подарка выполнение требований Кремля.

Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому информагентству dpa, передает Укринформ.

Генсек сообщил о готовности к переговорам с учетом требований Кремля относительно дополнительных гарантий безопасности от НАТО, но опроверг идею, что НАТО, например, может не принять в свои ряды Украину.

«Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете Россия-НАТО. Однако мы не пойдем на компромиссы относительно основных принципов. Мы не можем подвергнуть сомнению право НАТО защищать и поддерживать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь», - сказал он.

По словам Столтенберга, речь идет также об уважении к суверенитету небольших стран. «Эта идея о том, что такое большое государство, как Россия, может решать, что могут, а что не могут делать меньшие соседи, снова возвращает понятие сфер влияния. Это совершенно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе по окончании холодной войны», - подчеркнул генеральный секретарь альянса.

Россия имеет возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех, заявил политик. Он отметил, что в настоящее время вблизи границ Украины Россия собрала несколько десятков тысяч солдат, а также боевые танки и беспилотники, и нет никаких признаков того, чтобы этот марш останавливался или замедлялся.

Глава альянса при этом не ответил четко на вопрос, подозревает ли он, что перемещение войск было попыткой России прежде всего требовать уступок со стороны НАТО в вопросах безопасности. «Есть неопределенность относительно намерений России», - только сказал он. Столтенберг при этом напомнил, что Россия уже применяла насилие против Украины во время аннексии Крыма.

Также Столтенберг прямо не ответил на вопрос, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию расширением присутствия войск в восточных странах альянса. «Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дальше корректировать присутствие войск», - сказал он, объяснив свою осторожность тем, что неосторожные спекуляции могут привести к дальнейшему напряжению.

Комментируя ситуацию в сфере безопасности в целом, Столтенберг подчеркнул, что не видит «непосредственной угрозы для союзников по НАТО».

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что НАТО повысило готовность своих войск, учитывая напряженность ситуации на украинско-российской границе.