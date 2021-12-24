"Мінімалка" зросте лише на 3%

Закон "Про державний бюджет на 2022 рік", який Рада ухвалила 2 грудня, передбачає підвищення соціальних стандартів. Проте відбудеться це не одразу.

Майже увесь 2022 рік "мінімалка" становитиме 6 500 грн на місяць – такою вона стала із 1 грудня 2021-го. Тоді мінімальна заробітна плата зросла на 500 грн.

Наступне її підвищення заплановане на жовтень 2022 року – на 200 грн або 3%, до 6 700 грн.

Наступного разу зростання "мінімалки" відбудеться вже з 1 січня 2023 року – до 7 176 грн.

Що з прожитковим мінімумом

Як і "мінімалка", прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс ще 1 грудня 2021-го – до 2 481 грн. Таким же він буде із січня 2022-го.

Нагадаємо, з 1 грудня загальний прожитковий мінімум зріс до 2 393 грн, для дітей віком до 6 років – до 2 100 грн, від 6 до 18 років – до 2 618 грн, а для осіб, які втратили працездатність – до 1 934 грн.

У 2022 році заплановано два підвищення прожиткового мінімуму – у липні та у грудні. Так, загальний показник мінімуму з 1 липня зросте до 2 508 грн, а з 1 грудня – до 2 589 грн. Для працездатних осіб – до 2 600 грн та 2 684 грн відповідно.

Для дітей віком до 6 років розмір мінімум з липня становитиме 2 201 грн, а з грудня – 2 272 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років сума зросте до 2 744 грн та 2 833 грн відповідно.

Водночас, для осіб, що втратили працездатність, з 1 липня сума зросте до 2 027 грн, з 1 грудня – до 2 093 грн.

Податки для ФОПів

Варто пам’ятати, що зростання "мінімалки" та прожиткового мінімуму впливає і на ставки податків для фізичних осіб-підприємців.

Єдиний соціальний внесок. Збільшення мінімальної зарплати з 1 грудня 2021-го до 6 500 грн позначиться на розмірі ЄСВ, адже ставка його нарахування залишається незмінною – 22%.

Таким чином, з 1 січня 2022 року, як і з грудня 2021-го, мінімальний розмір ЄСВ на місяць – 1 430 грн, а з 1 жовтня він зросте до 1 474 грн.

Максимальний розмір нарахованого ЄСВ (15 "мінімалок") в місяць з 1 грудня збільшений до 21 450 грн, а з 1 жовтня наступного року він становитиме 22 110 грн.

Нагадаємо, починаючи з грудня 2021 року, за себе ФОПи сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року до 19 січня 2022 року. Квартальна сума становитиме 4 070 грн. У податковій декларації за минулий рік потрібно вказати зміну розміру ЄСВ: з січня до листопада – 1 320 грн, а у грудні – 1430 грн.

При цьому ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок і про ЄСВ), а не дві окремі – у її складі буде окремий звіт щодо ЄСВ.

Єдиний податок. Для ФОПів 1 групи розмір єдиного податку на місяць у 2022 році становитиме 248,10 грн (не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня).

Для ФОПів 2 групи – 1 300 грн (20% від "мінімалки"), а для 3 групи – 5% доходу або 3% доходу та ПДВ.

А от доходи ФОПів, що знаходяться на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% ПДФО і 1,5% військового збору від чистого доходу.

Обов'язкові касові апарати для частини ФОПів

З 1 січня 2022 року набирає чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для всіх ФОПів, які проводять розрахункові операції. Ця норма не стосуватиметься тих підприємців, які таких операцій не проводять.

Той, хто не здійснює розрахункових операцій, буде працювати, як раніше.

Тобто бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції.

Якщо, наприклад, особа купить 1 кілограм картоплі у ФОПа та проведе безготівковий розрахунок – це буде розрахункова операція. Але якщо компанія замовить послуги з дослідження ринку картоплі у ФОПа, то це не вважатиметься розрахунковою операцією, бо за ці послуги здійснюється оплата у вигляді банківського переказу за реквізитами та відповідно до акту виконаних робіт.

"Якщо у вас бізнес B2B, ви працюєте переважно з такими ж ФОПами і юридичними особами, маєте угоди, проводите розрахунки через банк, то з імовірністю 99% у вас не буде операцій, що підлягають застосуванню реєстратора", – пояснював колишній голова Державної податкової служби.

Наразі в Україні зареєстровано близько 2 мільйонів ФОПів, з яких 1,5 мільйона перебувають на спрощеній системі оподаткування. За оцінками ДПС касовий апарат знадобиться лише 10% з цієї кількості або 150 тисячам підприємців, з яких понад 50 тисяч уже використовують РРО.

Нагадаємо, що закон про обов’язкові касові апарати для ФОПів мав набути чинності ще 1 січня 2021 року. Проте у грудні 2020-го, на тлі коронакризи та протестів ФОПів, народні депутати відтермінували обов’язковість РРО/ПРРО на рік.

Штрафи за порушення застосування РРО. Сума штрафу залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій:

✔ перша – 100% від суми чека;

✔ друга та наступні – 150% від суми чека.

При цьому, органи податкових служб уповноважені здійснювати перевірки щодо використання бізнесом РРО і застосовувати штрафні санкції у разі виявлення порушень.

12 підвищень виплат пенсіонерам

На 2022 рік заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій – середньорічний розмір пенсії становитиме 4 533 грн.

Так, 1 січня 2022 року набуває чинності закон "Про статус та соціальний захист українців, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" — пенсійні виплати підвищать 39,481 тисячі осіб.

З 1 січня мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, залежатимуть від групи інвалідності:

✔ для І групи інвалідності – 14 600 грн;

✔ для ІІ групи інвалідності – 9 500 грн;

✔ для ІІІ групи інвалідності – 7 000 грн.

У Мінсоцполітики додали, що з 1 грудня 2022 року будуть збільшені розміри пенсії для 18 тисяч осіб з урахуванням збільшення середньої зарплати, яка враховується при обчисленні пенсії.

Крім цього, з початку року підвищення у розмірі 9% від розміру пенсії передбачено для жінок віком від 60 років.

Також уряд у жовтні встановив, що з січня мінімальна пенсійна виплата кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС, становитиме не менше 7 800 грн.

У січні також продовжиться пенсійних виплат для 65-річних через зростання "мінімалки".

З 1 грудня 2021-го, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних, мінімальна пенсія становить 1 934 грн. Такою ж вона буде і з першого дня 2022-го. З 1 липня вона зросте до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2 093 грн.

З 1 березня запланована індексація пенсій для майже 10 мільйонів пенсіонерів – планується, що у 2022 році вона пройде для всіх без винятку пенсіонерів за однаковими правилами.

У березні повинна відбутися індексація компенсаційних виплат для пенсіонерів старших 75 років. Такі доплати встановили з 1 жовтня 2021 року: для пенсіонерів, які досягли 75-річного віку – 400 грн, а після досягнення 80-річного віку – 500 грн.

З жовтня запланована нова мінімальна пенсійна гарантія – передбачається, що людина, старша за 70 років, яка має трудовий стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), отримуватиме не менше 3 000 грн.

За наявності стажу меншої тривалості мінімальна пенсійна виплата для вказаних катеорій громадян визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу. При наявності страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років вона становитиме не менше, ніж 2 500 грн.

З жовтня пенсіонери віком від 70 до 75 років отримають доплату до пенсії – 300 грн.

Щоб вийти на пенсію у 2022-му, потрібно буде відповідати певним вимогам, зокрема:

✔ при досягненні 60-річного віку страховий стаж має становити понад 29 років;

✔ у 63 роки пенсіонерами зможуть стати ті, хто відпрацював 19-29 років;

✔ у 65 років зможуть піти на пенсію ті, хто має загальний страховий стаж від 15 до 19 років.

Кожного наступного року необхідна тривалість страхового стажу зростатиме на один рік і починаючи з 1 січня 2028 року необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років становитиме не менше 35 років.

Українцям, які мають робочий стаж менше 15 років, пенсійні виплати не нараховуватимуться. Для них передбачена лише грошова допомога. При цьому, отримати їх зможуть лише ті громадяни, дохід яких менший за прожитковий мінімум (2 481 грн у 2022 році).

Якщо ж трудового стажу не вистачає, його можна докупити – вартість місяця стажу становить 44% від розміру мінімальної зарплати.

Як зміняться податки

Так званий "ресурсний" закон, який окрім положень, спрямованих проти олігархів, містить і норми, що вплинуть на звичайних українців, набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Закон, нещодавно підписаний президентом Зеленським, зокрема, передбачає підвищення акцизів на алкоголь та інші продукти. Хоча ціни на підакцизні товари постійно зростають, розміри акцизів в Україні не переглядалися кілька років. Через це депутати вирішили не відмовлятися від "індексації" ставок.

Так, нардепи вирішили підвищити всі ставки акцизів з алкоголю на 5%. Цю норму навряд чи можна назвати антиолігархічною, оскільки заплатять за таке підвищення кінцеві споживачі.

Ще одна важлива зміна, яка стосується звичайних українців, – податок з продажу нерухомості.

Наразі дохід від продажу одного об'єкта на рік не оподатковується, а продаж другого і наступних оподатковується за ставкою 5%. Це дозволяє забудовникам оптимізувати витрати, продаючи квартири фізичним, а не юридичним особам.

Ресурсний закон має закрити цю можливість. Відповідно до нього, дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості, проданих фізичною особою за рік, має оподатковуватися за стандартною ставкою – 18%.

Але до другого читання в проєкті закону вирішили пом'якшити цю норму. Тепер сплачувати 18% податку доведеться не з усієї суми, отриманої від продажу нерухомості, а лише з різниці між сумою продажу та ціною, за яку нерухомість перейшла до продавця.

Оподаткуванню підлягають угоди, які передбачають перехід права власності на житлову та нежитлову нерухомість:

✔ житловий будинок або його частину;

✔ квартиру або її частину;

✔ кімнату;

✔ гараж;

✔ садовий будинок та господарські споруди, земельну ділянку під ними;

✔ земельну ділянку.

Більш детально про те, як це працюватиме, читайте в статті: З новими ставками: як зміниться оподаткування операцій з нерухомістю

Зміни для землевласників

Податковий закон уже з 1 січня впроваджує нову систему оподаткування сільгоспвиробників. Ним впроваджується "мінімальне податкове зобов’язання" – це сума податків, яку кожен власник сільгоспземлі має за замовчуванням сплачувати до бюджету. Ця сума становитиме близько 5% від вартості землі на рік.

Тобто, якщо сума всіх податків (податку на землю, податку на прибуток, єдиного податку тощо) які сплачує сільгоспвиробник буде меншою за МЗП, то йому доведеться доплатити різницю.

При цьому, МПЗ не визначається для городів, земельних ділянок дачно-будівельних та садівничих (городницьких) кооперативів, а також сільгоспземель, що перебувають у межах населених пунктів.

Не менш важлива норма стосується податку від продажу городини. Депутати зобов’язали сплачувати податок на доходи фізосіб (18%) у разі, якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат. У 2021 році це 72 тис грн, а у 2022 році – 78 тис грн.

Тарифи на газ і електроенергію

Відповідно до постанови уряду, з 1 жовтня 2021 року діє тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год (для споживання обсягом до 250 кВт на місяць), який з 1 січня не зміниться і діятиме до 30 квітня 2022 року. Ним користується 80% населення.

Для тих українців, які споживають понад 250 кВ/год, діє тариф 1,68 грн за 1 кВт/год.

Що ж до газу, то уряд ще весною 2021 року відмовився від ринкових механізмів визначення вартості газу для населення, зафіксувавши ціни на весь рік.

Річний тариф на газ передбачає, що постачальники блакитного палива до кінця квітня 2022 року продаватимуть газ побутовим споживачам за фіксованою ціною.

Річна пропозиція для побутових споживачів – від 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клієнти "Нафтогазу" за річним тарифним планом "фіксований" платять 7,96 грн за кубометр палива.

Утім, зміняться тарифи на розподіл газу облгазами. Рішення про встановлення тарифів на розподіл газу для операторів ГРС Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила 22 грудня.

За словами голови комісії Валерія Тарасюка, після перегляду тарифи залишаться фактично на нинішньому рівні.

"Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 гривні за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів", – заявив Тарасюк.

Так, Комісія встановила найвищі тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік на рівні 1,99 грн за кубометр на місяць для споживачів "Гадячгаз", "Закарппатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз" та "Чернівцігаз".

Водночас найнижчі тарифи на доставку кубометру палива встановили "Київгаз" – 0,32 грн, "Харківміськгаз" – 0,43 грн, "Кременчукгаз" – 0,46 грн, "Криворіжгаз" – 0,53 грн та "Черкасигаз" – 0,57 грн.

Зарплати лікарям зростуть

У держбюджеті-2022 передбачені кошти на збільшення оплати праці медиків.

У головному кошторисі країни запроваджується показник мінімальної зарплати:

✔ 13,5 тис грн – середнім медичним працівникам;

✔ 20 тис грн – лікарям.

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, крім підвищення з 1 січня 2022 року зарплати, медики зможуть також інвестувати у власне житло – для цього він підписав договір про співпрацю з державною компанією "Укрфінжитло", яка займається реалізацією соціальних ініціатив у сфері нерухомості.

Подорожчання реклами у Facebook

З січня 2022 року компанія Meta додає 20% податку на додану вартість до вартості послуг соціальної мережі Facebook в Україні.

"Відповідно до нової норми про ПДВ в Україні, з 1 січня 2022 року Facebook зобов’язаний за законом стягувати ПДВ з усіх продажів реклами до всіх рекламодавців в Україні. Щоб пересвідчитись у тому, що такі користувачі знають про дані вимоги, ми розробили корисні поради, що доступні у нашому центрі підтримки", — повідомили виданню AIN в компанії Meta.

На початку грудня компанія Google розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні лист, в якому попереджала їх про подорожчання сервісів у зв’язку із набранням чинності закону про "податок на Google".