Главный представитель республиканцев в комитете Сената США по иностранным делам заявил, что предложения по безопасности, которые Москва выдвинула в ответ на беспокойство Запада из-за наращивания российских войск вблизи Украины, является четким признаком того, что Россия «старается создать повод для войны».

Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) заявил, что предложения России являются не соглашениями о безопасности, а списком уступок, которые должны сделать США и НАТО, чтобы успокоить президента России Владимира Путина, передает Радио Свобода.

«Российская Федерация выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять, – сказал Риш. – Путин знает, что Соединенные Штаты и наши 29 союзников по НАТО не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор».

Риш призвал администрацию президента Джо Байдена и всех союзников по НАТО отклонить требования. При этом он добавил, что альянс должен быть готов к тому, что Путин использует отказ в качестве повода для использования военной силы. Он также призвал Конгресс и администрацию действовать до того, как Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.

В последние недели разведка стран Запада зафиксировала сосредоточение российских военных у границ с Украиной. Ситуацию США и их союзники оценивают как угрозу крупномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

На этом фоне Москва, обвиняя НАТО в том, что его деятельность в Украине создает угрозы России, заговорила о требованиях «гарантий безопасности».

Россия в проектах соглашений с НАТО и США потребовала обязательства не принимать Украину в Альянс, как и вообще не разрешать расширение НАТО на восток, в частности – на страны, ранее входившие в состав СССР. Также Москва требует от США обязательства, что они не будут «создавать военные базы на территории ранее входивших в СССР государств, не являющихся членами Организации Северного договора.

В украинском МИД отвергли требования России и заявили, что «главной проблемой безопасности евроатлантического пространства сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях».

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила 17 декабря, что Соединенные Штаты Америки ознакомились с условиями проектов соглашений, но не будут вести «никаких переговоров по европейской безопасности» без согласия союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложения Москвы, сказал, что «любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и консультироваться с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».

Столтенберг добавил, что НАТО «ясно дало понять, что если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия».