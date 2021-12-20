Главный представитель республиканцев в комитете Сената США по иностранным делам заявил, что предложения по безопасности, которые Москва выдвинула в ответ на беспокойство Запада из-за наращивания российских войск вблизи Украины, является четким признаком того, что Россия «старается создать повод для войны».
Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) заявил, что предложения России являются не соглашениями о безопасности, а списком уступок, которые должны сделать США и НАТО, чтобы успокоить президента России Владимира Путина, передает Радио Свобода.
«Российская Федерация выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять, – сказал Риш. – Путин знает, что Соединенные Штаты и наши 29 союзников по НАТО не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор».
Риш призвал администрацию президента Джо Байдена и всех союзников по НАТО отклонить требования. При этом он добавил, что альянс должен быть готов к тому, что Путин использует отказ в качестве повода для использования военной силы. Он также призвал Конгресс и администрацию действовать до того, как Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.
В последние недели разведка стран Запада зафиксировала сосредоточение российских военных у границ с Украиной. Ситуацию США и их союзники оценивают как угрозу крупномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
На этом фоне Москва, обвиняя НАТО в том, что его деятельность в Украине создает угрозы России, заговорила о требованиях «гарантий безопасности».
Россия в проектах соглашений с НАТО и США потребовала обязательства не принимать Украину в Альянс, как и вообще не разрешать расширение НАТО на восток, в частности – на страны, ранее входившие в состав СССР. Также Москва требует от США обязательства, что они не будут «создавать военные базы на территории ранее входивших в СССР государств, не являющихся членами Организации Северного договора.
В украинском МИД отвергли требования России и заявили, что «главной проблемой безопасности евроатлантического пространства сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях».
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила 17 декабря, что Соединенные Штаты Америки ознакомились с условиями проектов соглашений, но не будут вести «никаких переговоров по европейской безопасности» без согласия союзников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложения Москвы, сказал, что «любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и консультироваться с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».
Столтенберг добавил, что НАТО «ясно дало понять, что если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время