В последующие 30 лет до 95% почв на планете, в том числе и украинские, могут деградировать, говорят эксперты. Как это предотвратить?

Вопрос сохранения украинских черноземов, которые по праву считаются одними из самых плодородных в мире, с каждым годом острее. Интенсивные технологии земледелия, которыми массово увлеклись аграрии в последние десятилетия, климатические изменения, вызывающие эрозию почв, и несовершенная законодательная база по их сохранению, привели к тому, что характеристики земли не то, что ухудшаются, а стремительно близятся к критическому уровню. Эксперты прогнозируют, если процесс не остановить, то в ближайшие три десятилетия значительная часть украинских почв деградирует, а экономический ущерб от их разрушения будет ежегодно составлять около 40 млрд грн. Об этом шла речь на конференции «Национальный вызов: деградация почв или восстановление их плодородия» – международном мероприятии, которое во второй раз, ко дню почв, состоялось в Киеве. Укринформ представляет ключевые тезисы, которые там прозвучали.

Деградированные земли, которых все больше

На сегодняшний день четверть поверхности нашей планеты составляют деградированные почвы, и ежегодно количество плодородных земель в мире уменьшается на 24 млрд тонн. Если такие угрожающие тенденции будут сохраняться, эксперты прогнозируют неутешительные результаты – в последующие 30 лет до 95% почв на планете могут быть деградированы. Наша страна не исключение. Несмотря на свой уникальный грунтовый покров, – а это более 60% площади, занятой черноземными почвами, которые по свойствам, потенциалу плодородия, пригодности к выращиванию многих полевых культур не имеют себе равных, Украину не обошла проблема потери плодородных земель.

Фактическая распашка земельных ресурсов в Украине составляет 53,9%, что является самым высоким показателем среди других стран. К примеру, в Польше он достигает 36,5%, в Германии – 34,1%, в США – 17,5% и в Китае – 12%. Но это только верхушка проблемы земельного «айсберга». На территории Украины насчитывается более 50% почв сельскохозяйственных угодий, подвергшихся эрозии, а площадь деградированных и малоплодородных почв каждый год увеличивается на 80–90 тыс. га.

И этот процесс только набирает обороты. По результатам исследования украинской компании «БТУ-Центр» (производитель микробных и ферментных препаратов для сельского хозяйства), на сегодняшний день ситуация со снижением плодородия присутствует почти везде в Украине. В частности, 51% опрошенных аграриев заверили, что наблюдают процессы деградации на своих полях. Больше всего «некачественных» земель сегодня сосредоточено в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях. Менее заметна ситуация со снижением плодородия почв в Черновицкой, Закарпатской, Черкасской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Одесской и Херсонской областях. Но и там отмечаются тревожные тенденции.

Поэтому в прошлом году по инициативе зеленой платформы Global 100 RE UA, Ассоциации «Органическая Украина», Международного института менеджмента, компаний МХП и БТУ-Центра была начата конференция «Национальный вызов: деградация почв или восстановление их плодородия». Мероприятие посвящено Всемирному дню почв, который учрежден Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и отмечается в декабре ежегодно.

Важно, что общая инициатива уже переросла в международный формат. В этом году к ней присоединились более 300 участников из Украины, Швейцарии, Германии, Молдовы, Польши, Латвии, Эстонии, Казахстана и Беларуси.

Как считает председатель правления ГС «Global 100% RE Ukraine», заместитель председателя правления МХП Александр Домбровский, вопрос качества почв в Украине приобретает особую остроту и требует обязательного урегулирования. Особенно это касается земель сельскохозяйственного назначения, которые занимают центральное место в структуре земельного фонда Украины. Ведь именно они остаются основой жизнедеятельности нынешних и будущих поколений, источником материального благополучия и гарантом продовольственной безопасности государства.

«На сегодняшний день проблема плодородия и возрождения почв – это не просто национальный, а глобальный вызов, на который мы сегодня должны реагировать всем миром. По большому счету, перед человечеством стоит два вызова – нужно накормить население планеты и при этом нужно ее сохранить. И это сверхсложная задача, объединяющая в себе большое количество проблем и большое количество возможностей одновременно. Именно Украине нужны реальные решения, которые помогут сохранять, а также наращивать потенциал наших украинских черноземов», – подчеркнул он.

Нарабатывать такие решения устойчивого развития помогает и научно-бизнесовое сообщество. Президент МИМ Ирина Тихомирова в своем слове подчеркнула, что институт минимум три года активно поддерживает диалог на тему устойчивого развития и интегрирует эту идею в обучающие программы для управленцев и топ-менеджеров. В том числе и для агробизнеса.

«Этот диалог сегодня не случаен для нас, потому что мы как бизнес-школа, которая учит управленцев, осознаем, что сейчас невозможно развивать бизнес, не думая о зеленой экономике, о восстановлении плодородия почв и устойчивом развитии. Бизнес не может развиваться, если он не думает о том, какие идеи устойчивого развития будет воплощать в себя. Сегодня это уже обязательно, подобно дресс-коду. И этот дресс-код должен быть воплощен», – подчеркнула Ирина Тихомирова.

О разрушительных факторах: заболочении, опустошении и аграрном хищничестве

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 20% сельскохозяйственных земель в Украине уже подверглись существенной деградации, а остальные находятся под угрозой. Влияют в этот процесс многие факторы, ежегодно наносящие критический удар по плодородию украинских черноземов. Один из них – заболачивание, повышение влажности в почве. В результате наблюдается ухудшение агрономических свойств земли, а также невозможность высадки сельскохозкультур.

Из этого возникает следующая причина – водная эрозия. Она разрушает почвы действием временных водных потоков; смывается верхний плодородный горизонт грунта на значительной территории, а также образуются овраги. Усиливает этот процесс ветровая эрозия, разрушающая черноземы силой ветра. Наблюдается этот процесс преимущественно на недостаточно защищенных или совсем не защищенных растительностью землях. Самый вредный вид такой эрозии – пылевая буря, вызванная сильным ветром (скоростью более 12–15 м/с). Они далеко «разносят» плодородный слой почвы, что является следствием уничтожения полевых лесополос в степных зонах. Таким образом, ежегодно в Украине повреждается около 5-6 млн га плодородных земель.

Это напрямую связано с другим глобальным проявлением деградации почв – опустыниванием - необратимом изменении структуры почвы, растительности и снижении их биологической продуктивности, что может привести к полному разрушению биосферного потенциала отдельных районов и превращению их в настоящую пустыню. «Проблема опустошения в Украине на сегодняшний день абсолютно реальна. И, если наше поколение с этим ничего не сделает, уже следующее – может потерять значительные территории плодородных земель», - отмечает и.о. координатора проекта ФАО/ГЭФ Александр Журавель.

При этом специалисты отмечают, что главной причиной деградации почв является не столько климат и неблагоприятные внешние условия, сколько хозяйственная деятельность человека. Антропогенная нагрузка на окружающую среду в Украине в несколько раз превышает показатели развитых стран мира. Добавляет «перчинки» в эту ситуацию и «хищнический» подход аграриев, которые для увеличения урожайности применяют неправильные практики введения сельского хозяйства. Прежде всего, это касается неправильной обработки земли с использованием устаревших технологий и агросредств, а также формата монокультур; Каждый год аграрии на своих полях выращивают только наиболее прибыльные сельскохозяйственные культуры: подсолнечник, рапс, сою, которые очень истощают почву.

Еще одна серьезная проблема состоит в несбалансированной химизации современного сельского хозяйства. Проверенная годами схема землепользования с использованием органических удобрений постепенно заменяется использованием неорганических веществ – минеральных удобрений. В отличие от «классических» удобрений такие вещества уже в готовом виде поступают в почву; растения сразу получают доступ к полезным элементам после их внесения. Впрочем, они не панацея от неурожайности, а иногда даже ее кумулятивная причина. Ведь чрезмерное внесение таких удобрений в землю наносит почвам непоправимый вред, а соответственно, достичь заданной урожайности становится все труднее. Только за последние 10 лет украинские земли потеряли 30% гумуса, который крайне важен для почвы, утверждают эксперты.

«На сегодняшний день мировое сообщество буквально кричит о том, что почвы нуждаются в органических удобрениях. Необходимо определенное количество органики в земле, чтобы сохранять положительный баланс гумуса, микроэлементов. Сегодня же количество минеральных удобрений, которые используют отечественные аграрии, значительно возросло, в то время как органических – критически уменьшилось. Это все негативно отражается на почве и приводит к неотвратимым изменениям. Компания МХП применяет органоминеральную систему питания с активным использованием органических удобрений и смесей. Особого внимания заслуживает применение органических удобрений после биогазового производства, которые показывают свою эффективность и повышают урожайность», – говорит специалист по развитию экоинноваций МХП Андрей Кравчук.

Мониторинг и севооборот: что спасет ситуацию

Сохранение украинских черноземов – это длительный процесс, который необходимо начать с цифровизации сельскохозяйственных земель и выведения аграрной политики государства на новый уровень, говорят эксперты и ученые. В частности, нужно объединить усилия ведущих научных институтов, бизнеса, министерств, общественности для того, чтобы на основе использования цифровых данных предложить такие решения, которые позволили бы комплексно и эффективно контролировать ситуацию использования почв. Речь идет о создании полноценной унифицированной системы мониторинга качества почв, которой на сегодняшний день в Украине не хватает. Надлежащая информация об их состоянии позволит обеспечивать защиту, эффективно управлять и стало использовать украинские земли.

Отдельное обсуждение требует механизмов и стимулов для аграриев, которых нужно побуждать соблюдать баланс между использованием минеральных и органических удобрений, и при возможности улучшать характеристики почвы именно с помощью органики.

Отдельного упоминания заслуживает также безотвальная система обработки земли, которая позволяет создавать оптимальные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и поддерживает почву в рыхлом состоянии, улучшая ее водо- и воздухообмен. Важную роль в сохранении и воспроизводстве плодородия почв играет и No-Till технология – система нулевой обработки, предусматривающая сохранение на полях специально измельченных остатков растений и мульчи. Согласно научным исследованиям, эта технология оказывает большее положительное влияние на химические, физические и биологические свойства почвы по сравнению с традиционными технологиями выращивания сельскохозяйственных культур.

«Одна из лучших практик на сегодняшний день - система No-Till, которая получила распространение в США, Южной Америке и Австралии. Несмотря на свои недостатки, заключающиеся в сложности ее использования, она положительно влияет на почву, ведь в ее процессе происходит естественная структуризация почвы и защита от водной и ветровой эрозии», – рассказывает Александр Журавель.

Не менее важна Strip-Till технология, которая предусматривает обработку почвы одновременно с посевом на глубину до 15 см в зоне ряда, в то время, как междурядья вместе со стерней и мульчей из измельченных остатков растения-предшественника остаются нетронутыми. Она позволяет примерно на 80% уменьшить расход топлива и обеспечивает сохранение влаги в почве. В степях или районах, где рельеф пахотных земель имеет наклон, аграриям необходимо применять технологии минимальной обработки грунта (Mini-till). Поверхностная обработка земли повысит количество органического вещества в верхних слоях, что улучшает устойчивость к смыву и выветриванию. Для борьбы с эрозией также можно использовать контурную вспашку. Она использует рельеф поля для пропитки воды, предотвращая ее сток вдоль рядов.

Ученые обращают внимание на использование системы контролируемого движения техники по полю CTF. Уплотнение почвы – это серьезная проблема для сельского хозяйства. Ведь тяжелая техника наносит серьезный ущерб почве, повреждая ее структуру. Система CTF помогает решить эту проблему.

Не менее мощным инструментом для сохранения украинской земли служит и севооборот. Он напрямую влияет на успешность выращивания культур, обеспечивает плодородие почвы, предотвращает широкое распространение вредителей и систематизирует в целом ведение хозяйства.

Однако понятно, что большинство таких мер приносят владельцам полей дополнительные расходы. Поэтому для того, чтобы стимулировать их к «игре» в долгую, нужна взвешенная и неизменная государственная политика.

Государство только следит?

Охрана почв – это глобальная проблема, которая уже сегодня требует немедленного решения, ведь именно от нее напрямую зависит спасение украинских черноземов. Такое мнение разделяют и украинские чиновники, которые уже начали совершенствование законодательной базы по охране почв и разрабатывают методики их спасения, рассказывает заместитель директора департамента – начальник отдела государственного контроля за использованием земель Департамента контроля за использованием и охраной земель Госгеокадастра Евгений Грицик.

«На сегодняшний день правовое регулирование охраны земель осуществляется на уровне нескольких законов и ряда подзаконных нормативно-правовых актов, которые не очень связаны между собой. У нас есть четкое понимание, что почвы нужно охранять, но в большинстве документов не предусмотрено, как это делать. И, что досадно, нет механизма контроля за этим. Поэтому Министерство аграрной политики и продовольствия уже взяло на себя инициативу разработать соответствующий законопроект. Сейчас он находится на согласовании в профильных ведомствах», – отмечает чиновник.

По его словам, новым законопроектом предлагается начать и к январю 2023 года вести в действие систему мониторинга состояния почв земель всех категорий и форм собственности. В ее основу предложено положить:

систематические сплошные обследования;

формирование общенационального банка данных о состоянии почв земель всех категорий, форм собственности и их интеграция с Геопорталом и Государственным земельным кадастром;

обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны и рационального использования земель, в частности усиление ответственности. Наивысшей степенью ответственности за уничтожение плодородия черноземов или допущение эрозии является штраф 1,7 тыс. грн.

обязательность составления официального документа (сертификата), удостоверяющего базовое состояние грунта земельного участка;

систематический контроль изменения состояния почвы по установленным показателям и разработке и внедрению программы с мероприятиями по сохранению, воспроизводству и охране плодородия почв.

Кроме того, на сегодня на финальной стадии находится разработка пилотного инвестиционного проекта «Реконструкция Нижне-Днестровской оросительной системы» (НДОС) в Одесской области, который будет реализовываться совместно с ЕБРР. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, на сегодня оборудование насосных станций НДОС находится в аварийном состоянии. В случае полной остановки НДОС, потери производства сельскохозяйственной продукции в зоне обслуживания системы составят 300 млн грн в год. А вот экономическая выгода от его реализации оценивается в 1,3 млрд грн прибыли в год.

«На основе этого проекта правительственная команда формирует основополагающий механизм и модель модернизации оросительных систем по всей Украине в сотрудничестве с международными финансовыми организациями. Также проект введет четко определенный и унифицированный для всех пользователей тариф на водоснабжение. Фактически этот проект в Одесской области будет постоянной организационно-финансовой моделью, которую мы применим в других регионах», – подчеркивает министр.

Кроме того, сейчас в Украине внедряется проект ГЭФ/ФАО «Интегрированное управление природными ресурсами деградированных ландшафтов Лесостепной и Степной зон Украины». Это совместнаая инициатива Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Глобального экологического фонда (ГЭФ), которая направлена на помощь ответственным государственным органам в формировании экологического мониторинга и достижении нулевого уровня деградации почв лесостепной и степной зон Украины.

По словам и.о. координатора проекта ФАО/ГЭФ Александра Журавля, проект сосредоточен на совершенствовании системы мониторинга земель и почв. В большинстве случаев информацию о состоянии земель и распространении отдельных видов деградационных процессов в Украине собирают разные структуры с использованием различных методологий. Такой подход не позволяет сравнить данные и качественно оценить ситуацию на сельскохозяйственных землях. «На сегодня большая часть бюджета проекта направлена ​​на формирование Национальной системы мониторинга нейтрального уровня деградации сельскохозяйственных земель. Работа продвигается активно. Результаты появятся в скором времени», – рассказывает специалист.

Также среди текущих направлений: разработка первых Планов интегрированного управления естественными усилиями для местных объединенных территориальных громад в фокусных регионах, в частности Николаевской и Херсонской областях; каталог лучших сельхозпрактик почвосохраняющих технологий; обучающий курс по этим технологиям для агрономов и фермеров.

Итак, как видим, работа ведется в разных направлениях. Но здесь важно не останавливаться и - главное - найти баланс между интересами агробизнеса и государства, поскольку именно от этого будет зависеть успех в сохранении качества украинской земли. Не стоит надеяться, что сельхозпроизводители добровольно поддержат новые требования к землепользованию, ведь они будут означать на определенном этапе потери доходности. Однако есть надежда, что к новым подходам хозяйствования аграриев будет побуждать земельная реформа. Ведь понятно, что собственность на землю способствует более ответственному подходу к ее использованию, чем арендные отношения.