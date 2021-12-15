На Виннитчине в селе Сниткове активисты ПЦУ планируют захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Перший Козацький», община Украинской Православной Церкви просит помочь защитить храм от силового захвата, который запланирован на 15 декабря.

7 декабря руководитель управления по делам религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий осуществил перерегистрацию религиозной общины УПЦ в ПЦУ.

«Теперь местные представители ПЦУ готовят силовой захват. Его дата и время известно: актив ПЦУ со своим священником попытается войти в храм 15 декабря. В годовщину создания своей структуры», – сообщается в специальном выпуске передачи «Дозор».

По словам настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Стриляева, инициатором собрания села по вопросу «перехода» и активным сторонником ПЦУ является Владимир Ревуцкий, который в 2000-х годах возглавлял Мурованокуриловецкую районную государственную администрацию. Его в 2012 году осудили по обвинению во взяточничестве и приговорили к 5 годам тюрьмы. «Мы даже подавали ходатайство, чтобы его досрочно освободить, так как переживали за него», – рассказал отец Николай.

Прихожанка храма Галина рассказывает, что она с мужем участвовала в строительстве храма в начале 1990-х. Она вспоминает, как ее супруг-каменщик возил стройматериалы из карьера и привлекал работников на возведение церкви. По ее словам, за «переход» в ПЦУ голосовали те селяне, которые никогда не были прихожанами храма. «Тут в селе штунды, католики и православные. Так они (сторонники ПЦУ – Ред.) нанимают тех католиков, штундов, идут сами и с собой ведут. Где же правда? Они хотят, чтобы их больше было. Нет, нас будет больше, и мы храм не отдадим», – подытожила она.