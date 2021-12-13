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Barracuda - высококачественные изделия от итальянских мастеров обувного дела

С развитием частного предпринимательства, потребностей и интересов потребителей в мире стало появляться все больше успешных молодых людей, которые уже прочно стоят на ногах, однако не готовы каждый день ходить в туфлях. Предугадать эту тенденцию получилось у братьев Фаби, которые одними из первых предложили молодой платежеспособной аудитории престижную альтернативу практичным кроссовкам. Выкупив за бесценок обанкротившееся производство классической обуви они начали усиленно прорабатывать область в поисках идейной ниши. Как только концепты были завершены, бренд представил первые коллекции, которые мгновенно стали хитами и завладели вниманием звездных почитателей. С тех пор главным направлением деятельности Barracuda остается производство высококачественной обуви в стилях кэжуал и спорт-шик. Самое интересное, что несмотря на выбранный сегмент компания придерживается лекалов изготовления элитной итальянской обуви.

Производитель настолько педантичен, что самая мелкая и точная работа до сих пор осуществляется вручную. Модельный ряд поражает, ведь каждое изделие имеет свои отличительные черты и характер. Дизайнеры стараются не сковывать себя рамками установленных канонов или новомодными трендами. Вдохновение черпается из различных культур и национальных мотивов. В производстве используют натуральные материалы наилучшего образца. Это может быть кожа или замша, с элементами из высокопрочного текстиля. В зависимости от сезона подкладка может утепляться мехом.

Компания использует современные подходы и технологии к конструктивным элементам подошвы и ее эргономики. Кроме того она предоставляет особые линейки для спорта, прогулок и прочего. Барракуда довольно известна среди опытных модников, поэтому вы можете не переживать, что ваша обновка будет незаметна. При должном уходе она прослужит долгое время, однако материалы требуют к себе бережного отношения. Ознакомится с полным ассортиментом и приобрести оригинальные товары вы можете в мультибрендовом интернет-магазине MD Fashion. Здесь же вы можете узнать полную информацию у консультантов о том, как правильно ухаживать за своими новоприобретениями, чтобы они сохранили свой безупречный внешний вид надолго.
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