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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 570 больных коронавирусом. 19 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом и 78 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1467 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 286 030 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 149, в Подольском – 81 и в Оболонском районе – 68 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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