На следующей недели помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев. В ходе визита запланированы встречи с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания российских войск.

Как пишет Флот2017, об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что после посещения Киева помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии отправится в Москву, а затем в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, для консультаций с союзниками и партнерами.

«Донфрид посетит Киев (Украина) и Москву (Россия) 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США по суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении Госдепа.

По словам Донфрид, дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе можно добиться «путем выполнения Минских соглашений при поддержке «нормандского формата»».

Отмечается, что 15-16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии отправится в Брюссель (Бельгия), чтобы «провести консультации с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения (ситуации вокруг Украины)».

Напомним, переговоры президентов России и США прошли 7 декабря в онлайн-формате. Байден озвучил Путину глубокую обеспокоенность США и европейских союзников по поводу наращивания Россией сил возле границы Украины и ясно дал понять, что Вашингтон с союзниками ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.