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Журналиста Михаила Ткача могла использовать СБУ для подготовки нескольких “правильных” сюжетов, в том числе, о скандальном дне рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе, на котором присутствовал бизнесмен Ринат Ахметов. Об этом сообщил журналист Дмитрий Джангиров.

“Для первого сюжета Мише Ткачу дали “правильную” наводку, когда и кого именно снимать в Борисполе, а также помогли съёмочной группе срочно вылететь в Вильнюс, чтобы организовать “документирование” на видео встречи Рината Ахметова с группой товарищей в одной из местных гостиниц, – под предлогом празднования дня рождения еще одного шустрого борца за свободу слова”, - пишет Джангиров.

По словам журналиста, сюжет о том, как Ахметов проводил тайные переговоры с потенциальным кандидатом в президенты, должен был выйти накануне пресс-конференции Владимира Зеленского, на которой объявили о госперевороте. Однако, Ткач и его команда сорвали все дедлайны и провалили почти все эпизоды съемок.

“Оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял его оператор в Вильнюсе – в рамках подготовки сюжета – не подошло из-за брака”, - пишет журналист.

По его словам, к моменту публикации сюжета у группы не было ни одного кадра ни с Ринатом Ахметовым, ни встречи Ахметова с Владимиром Кличко, и ни одного кадра с самого дня рождения Савика Шустера.

“В итоге сотрудникам компетентных органов пришлось слить Ткачу всю свою оперативную съемку, которую делали штатные сотрудники на мобильные телефоны и видеорегистраторы служебных автомобилей. У Михаила в этом сюжете нет ни одного своего кадра”, - утверждает Джангиров.

Журналист отмечает, что это не единственный сюжет, который должен выпустить Михаил Ткач. По его информации, СБУ уже передала Ткачу гигабайты других фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые должны послужить уликами в разоблачении Ахметова. 

«Злые языки говорят, что задержка пока – в принципиальности г-на Ткача, мол, он не готов поступиться своим фундаментальным принципом “утром деньги – вечером – стулья», - резюмирует Джангиров.

 

 

 
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