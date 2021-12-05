Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров поспорили из-за ситуации в Украине. Лавров назвал события в Украине в 2014 году «переворотом». Как пишет Новое время, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инцидент произошел 1 декабря во время обеда в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Тогда Лавров назвал события в Украине в 2014 году «переворотом» и заявил, что НАТО и ЕС «угнетают инакомыслие и угрожают России».

В ответ Блинкен напомнил, как семь лет назад силы, лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, убив более сотни человек. Главный дипломат США также указал, что отстраненный от власти политик сбежал в РФ.

Кроме того, Блинкен указал Лавраву, что НАТО – это оборонный союз.

Как уже отмечалось, на 7 декабря запланированы переговоры между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военными действиями России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в Белом доме.