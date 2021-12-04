Министерство финансов США на следующей неделе введет ряд санкций в рамках проводимого американской администрацией саммита за демократию. Он состоится в формате онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его данным, рестрикции коснутся лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии.

Минфин отказался предоставить конкретную информацию о тех, кого затронут ограничительные меры. Ведомство также объявит о предложениях, которые направлены на ликвидацию лазеек в законодательстве, позволяющих коррупционерам использовать рынок недвижимости.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе Украины. В списке приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.