Для строительства Большого транспортного кольца Киеву понадобится от 15 до 20 лет и 55 млрд грн, сообщил глава Офиса трансформации Максим Бахматов.

«Это может показаться большими цифрами. Но это всего 3 млрд из городского бюджета. Такие проекты обычно финансируются международными финансовыми учреждениями. А о сроках скажу коротко – метро на Троещину мы ждем уже больше 25 лет и никак не дождемся четких КРИ», - написал он в Facebook.

Такие проекты, как правило, финансируются международными финансовыми учреждениями.

«Следовательно, такой подход сделает невозможной классическую киевскую коррупцию на строительстве и неэффективность», - подчеркнул Бахматов.

Проект БТК будет представлен 21 декабря перед киевскими депутатами и активистами.

По словам Бахматова, этот крупный транспортный проект готовили несколько месяцев с экспертами и специалистами в области трафика и транспорта.

«БТК – это экспертно-разработанный трамвайный и частично автобусный маршрут, который охватывает шесть районов Киева: Троещина, Дарница, ПОХ, Соломенка, Борщаговка, Нивки. Всего эта сеть включает 16 актуальных для киевлян маршрутов.

Суммарно поток пассажиров БТК в день составит 1,6 млн человек», - отметил он.

Всего было проанализировано 33 транспортных коридора – то есть 33 основных маршрута жителей всего Киева.

«Транспорт и трафик – глобальные проблемы для Киева.

Напоминаю, что в рейтинге пробок Киев занимает третье место в Европе и седьмое место в мире. Средняя скорость движения автомобиля по городу сегодня – 17 км/ч и мы стремительно замедляемся. Киевляне просто отказываются от общественного транспорта.

Его банально не хватает. Современный коммунальный транспорт не покрывает большинство актуальных для Киева транспортных маршрутов. И мы это четко выяснили в ходе исследования.