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Власник американської компанії – це певний статус, надійний маркер легальності та фінансової прозорості вашого бізнесу. Якщо ваша ідея може стати успішним стартапом, компанії необхідний вихід на міжнародні ринки чи фірма стала серйозним гравцем в e-commerce, вам знадобиться здійснена за всіма правилами реєстрація компанії за кордоном. Компанія 4В проводить комплексний супровід реєстрації та бізнесу в США та країнах ЄС.

Попередній аналіз бізнесу

Консультант вивчає фінансову документацію, бізнес-плани, специфіку. При необхідності експерти 4В поведуть аналіз патентної чистоти вашого винаходу та законності володіння торговою маркою, оформлять патент та зареєструють ТМ.

Вибір оптимальної моделі юрособи

Можливо, у ваших планах будівництво стартапу-єдинорога чи відкриття великої міжконтинентальної корпорації. Більшість українських підприємців починає із реєстрації компаній з обмеженою відповідальністю. Це захищає сім'ю бізнесмена від претензій кредиторів: компанія відповідає виключно власними активами (рахунки, оргтехніка, меблі).

Популярні серед іноземців форми компаній США:

  • Limited Liability Company (LLC) — підходить для початкового розвитку бізнесу, має прогресивну шкалу оподаткування;
  • C-corporation — вибирають бізнесмени з готовим прибутком від $84000.

Експерти компанії 4В аналізують оподаткування, пільги, преференції для стартапів, враховують угоди про уникнення подвійного оподаткування. Для резидентів та нерезидентів підбираються оптимальні програми розвитку компанії.

Вибір регіону реєстрації

Консультант 4В аналізує оптимальну регіональну реєстрацію бізнесу. У різних штатах система оподаткування відрізняється. Найбільш лояльні умови для старту в Америці пропонують штати Флорида, Вайомінг, Делавер.

Комплексне обслуговування

Компанія 4В пропонує вигідний пакет з реєстрації та супроводу бізнесу в США. З моменту збору повного пакета документів до офіційної реєстрації в США вашої компанії з податковим номером та юридичною адресою проходить 14 днів. До пакета входять послуги секретаря протягом одного календарного року.

Додатково експерти 4В допоможуть відкрити рахунок у надійному банку з оптимальними комісіями. Компанія надає вигідні послуги бухгалтерського супроводу зі збором первинної документації, поданням фінансової звітності за підписом бухгалтера з міжнародною сертифікацією.
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