В Украине и в США все увереннее говорят о реалистичности планов вторжения российской армии в Украину. Вторжение может произойти в конце января – начале февраля, заявил руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times: издание даже опубликовало карту предполагаемого наступления. Возле украинской границы сосредоточено более 92 000 военнослужащих, утверждает глава украинской разведки.

Ранее сразу несколько западных изданий сообщили о том, что в США считают эту угрозу реальной. Разведка США предупредила европейских союзников, что "осталось мало времени" для того, чтобы помешать России начать военные действия в Украине, со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times. Разведка США поделилась с европейскими союзниками своими данными, из которых следует, что Россия рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию от анонимных собеседников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления "нагнетанием истерики" и предположил, что это может быть попыткой провокации.

В те же дни, когда идет обсуждение наращивания российских войск у границ с Украиной и обсуждение возможности военного вторжения, бывший помощник президента, отвечавший за украинский вопрос, Владислав Сурков написал статью, в которой говорил о неизбежности расширения России.

Действительно ли в России может рассматриваться план вторжения и зачем это сейчас Владимиру Путину, Настоящему Времени рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

— Если планы вторжения России в Украину правдоподобны, если есть действительно такой план в Кремле, зачем это все Путину сейчас?

— Он достаточно хорошо дал ответы ранее в своих псевдоисторических публикациях – Сурков лишь подтвердил это – о некоем процессе физического естественного расширения России перед тем, как начать какие-то масштабные действия. То есть это в принципе в значительной степени рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию. Это не будут обязательно фронтальные наступления от Чернигова до Мариуполя, но, как было описано в материалах Главного управления разведки Минобороны в американском издании, скорее всего, это будут некие точечные удары и использование фактора борьбы против Украины изнутри Украины.

Таким образом, это вполне вписывается в ту концепцию ведения войны гибридного типа, которая была применена еще в 2014 году во время крымского блицкрига. Но другое дело, что сейчас не 2014 год. И такого блицкрига не получится, тем паче сейчас, когда планы России засвечены и, по сути, подтверждены документально, потому что публикация в западных средствах массовой информации, прежде всего в американских изданиях, спутниковых снимков о концентрации боевой техники вокруг украинских границ наглядное тому подтверждение.

Тем более никто же не забыл, что когда в апреле была концентрация сил и средств России вдоль украинских границ, то после окончания учений личный состав покинул места проведения учений, а техника осталась. В этом уже тогда был умысел: быстро перебросить живую силу, когда техника уже у границ, и начать блицкриг. Но теперь это так просто не получится, тем паче что путинский режим сейчас идет по лезвию бритвы, потому что хочется запустить в эксплуатацию "Северный поток – 2", а если начать какую-то, пусть даже сильно замаскированную, военную операцию, то в конечном счете это будет означать конец "Северного потока – 2", а он играет важную роль в стратегии России по принуждению Европы к трансформации на основании российских видений не только газового рынка Европы, но и вообще трансформации Европы в сателлита России, послушного тому, кто дает ресурс.

— Вы говорите о том, что не планируется полномасштабное наступление – планируются какие-то точечные удары. С какой целью планируются эти точечные удары? Чтобы захватить украинские территории либо оказывать какое-то политическое давление на страны Запада?

— Я думаю, что тут прежде всего может иметь место идея показать, что и Россия так может, как в свое время Соединенные Штаты и НАТО громили Югославию. Вариант такой бесконтактной войны на начальном этапе. Это то, о чем говорил шеф военной разведки, – нанесение авиационных, ракетных ударов с целью нанести урон вооруженным силам Украины. А дальше, конечно, будут выдвигаться определенные требования, в том числе и к Европейскому союзу, к НАТО и к Западу в целом, что в обмен на деэскалацию, на разряд возникшей напряженности Запад должен признать, что Украина – это часть российской сферы влияния, согласиться с федеративным устройством Украины и ее неким внеблоковым статусом и признание Крыма российским и так далее. Расчет делается на то, что в условиях военной эскалации Запад пойдет на все, лишь бы не было масштабной войны, потому что так или иначе Украина не является членом НАТО.

— Вы писали о том, что Россия на прошлой неделе испытывала противоспутниковую ракету, уничтожила старый советский спутник. И этот факт вы связываете с планами России вторгнуться в Украину. Объясните почему?

— Я связал этот факт с такой нервной реакцией России на засвечивание со стороны Соединенных Штатов с помощью спутниковых средств разведки ее агрессивных планов. Они подтвердить, конечно, не могут – они опровергают все. Но своеобразная "кузькина мать" в ответ пошла – уничтожен старый советский спутник. Кстати говоря, это спутник проекта "Целина-Д", который во многих вариациях разрабатывался и выпускался в Украине в Южмаше. Здесь тоже определенная символика, что они уничтожили не просто украинский спутник, а спутник, произведенный в свое время в Украине. Они показывают Соединенным Штатам, что, мол, мы можем вам "показать кузькину мать". Я думаю, что это такая нервная реакция оттого, что планы блицкрига вскрыты, и теперь уже не только Соединенные Штаты, но и Франция, Германия, которые максимально лояльны к путинскому режиму, предупреждают его от жестких последствий в случае начала нового витка агрессии против Украины.

— Предупреждать – не значит предупредить. Вы понимаете, чем Запад сейчас вообще может помочь Украине? Санкции могут остановить Кремль? Или Украине нужна уже какая-то военная помощь?

— Собственно говоря, с моей точки зрения, нужны превентивные действия, а не реактивные, как это было до сих пор. Речь идет о том, что в случае продолжения, например, этих игрищ не надо дожидаться, пока полетят какие-то ракеты или бомбы. Нужно вырубать межбанковскую систему международных расчетов SWIFT уже сейчас. Это будет превентивное действие. Не нужно ждать, пока Россия продолжит [свои действия, которые она совершает уже несколько месяцев], осушая европейский газовый рынок и принуждая европейцев к такой газовой капитуляции. Сейчас надо не просто приостанавливать сертификацию "Северного потока – 2", а прекращать этот проект. Это путинская игрушка.

Есть еще целый ряд вещей, которые могут быть проговорены, что если хотя бы одна ракета или бомба упадет на территорию Украины, значит, автоматически российские самолеты "Аэрофлота", российские корабли [подпадут под санкции].