Одним из крупных ресурсов по цитированию сегодня считается реферативная база данных Web of Science (WOS). Поскольку в ней индексируются большое количество современных научных журналов и периодических изданий, поэтому публикация научных статей web ob science является престижным для научных сотрудников, аспирантов и преподавателей. Вместе с тем публикация своей научной работы в данной базе позволяет повысить собственную квалификацию. Стоит отметить, что многие считают ее не только престижной, но и трудоемкой, относительно подготовки и публикации в ней своей научной работы.

Все дело в том, что Web of Science Core Collection считается самой большой базой данных научного цитирования, а поэтому к каждому цитируемому источнику и исходной публикации, применяются строжайшие меры на их достоверность. Конечно, с одной стороны это затрудняет сотрудничество авторов с базой, но с другой стороны это свидетельствует о высоком уровне. Еще одно преимущество публикации статей в WOS заключается в том, что здесь существуют тематические и региональные подбазы цитирования, так Ukrainian Scientific Citation Index – украинский индекс научного цитирования. В Web of Science Core Collection можно опубликовать не только научные статьи, а также и книги или материалы научных конференций. В этой базе есть патенты, исследования, стандарты. Для всех журналов действуют одинаковые правила отбора. Специалисты этой базы регулярно проводят анализ журналов, которые включены в нее. Это позволяет подтвердить первоначальную оценку качества. Поэтому ученый может быть уверен, что в них используется качественных контент, а редакторы журналов работают честно и не используют научные работы в своих целях.

Как должна выглядеть научная работа, чтобы ее опубликовали в WOS

Если научный сотрудник хочет опубликовать свою статью в Web of Science Core Collection, то он должен знать, что в его работе необходимо присутствие следующих элементов:

Вводная часть – здесь описывается, почему была выбрана данная тема для исследования, и какая проблема будет изучена в работе.

Основная часть – раскрывается суть проблематики, анализируется и проводится синтез исходных данных.

Заключительная часть представляется как логический итог проведенного исследования, а также здесь уместно указать последующее направление практических действий в исследуемой области.

Обязательно в начале статьи представить, почему выбранная для изучения проблема, является актуальной. Важно аргументировать полученные результаты. В документе должно присутствовать освещение проблемы с разных сторон. Немаловажным является и соблюдение логической последовательности. Весь использованный материал должен быть достоверным. Представленные мысли и анализ по поставленной в работе проблеме – логичными. Значимым является использование актуальных и свежих источников, желательно, чтобы они были за последние три года. В конце статьи указывают весь перечень используемых материалов, а в тексте обязательно указывать ссылку на каждый из них.

Стоит отметить, что требования, предъявляемые для цитирования научных работ в Web of Science можно только на официальном сайте данного журнала. Большинство версий представлены на английском языке. Поэтому чтобы разобраться с требованиями необходимо хорошо владеть английским языком, либо обратиться к достоверному посреднику, который поможет с публикацией научной работы. Также, тем, кто хочет заняться научной деятельностью и публиковать свои работы в представленном ранее журнале, необходимо приготовиться к тому, что данному ремеслу придется уделять достаточно много времени. Во время написания работы обязательно уточнять всю информацию и анализировать изменения, которые касаются публикуемых статей.