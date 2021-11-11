62% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз, если бы сегодня проводился такой референдум (32% – не поддержали). 58% – поддержали бы вступление в НАТО (35% – против вступления). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны жители восточных регионов, где менее половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО.

Наиболее скептичны по поводу присоединения к союзам избиратели Оппозиционной платформы, партий Шария и Мураева.