Служба безопасности Украины разоблачила медиков, создавших механизм фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в одном из медицинских учреждений Одессы.

По данным следствия, группа злоумышленников насчитывала несколько человек с четко определенными обязанностями. Посредник подыскивал «клиентов» среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет «вакцинированных» и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

За последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельство о вакцинации, которое отражалось в приложении «Дия». При этом прививок им никто не делал. Такая услуга обошлась от 1 до 2 тыс. грн.

В ходе обысков, проведенных по адресам работы и фактического проживания злоумышленников, правоохранители обнаружили:

документы, в том числе медицинские, удостоверяющие фейковую прививку;

компьютерную технику, из которой совершались несанкционированные вмешательства в информационную систему НСЗУ;

мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность;

банковские карты, через которые производились «расчеты» с клиентами.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении правонарушения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке.

После выявления персональных данных лиц, противоправно внесенных в информационную систему НСЗУ, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

Мероприятия по разоблачению противоправной схемы проводились сотрудниками Управления СБУ в Одесской области совместно с сотрудниками киберполиции Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Напоминаем, подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса – это уголовное правонарушение, которое карается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет.

Использование заведомо ложного документа также подпадает под ст. 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается до 2 лет ограничения свободы.