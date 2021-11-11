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Государственный департамент США считает, что действия России в энергетической отрасли не пересекли ту линию, когда можно говорить, что Москва использует газ как оружие.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Блинкен заявил, что США следит за развитием ситуации на энергетических рынках и за действиями РФ, а также не снимает с себя обязательства наложить санкции на РФ в случае, если Россия будет «использовать газ как оружие». Соответствующее обещание, как известно, дали летом США и Германия, когда достигли договоренности, позволившей достроить «Северный поток-2».

Впрочем, из слов Блинкена следует, что Москва, по мнению США, не пересекла эту границу.

«Россия раньше уже использовала газ как оружие, и сейчас мы следим, не появятся ли признаки того, что она планирует это сделать снова... Как только Россия будет использовать газ как оружие, мы, а так же Германия, будем готовы на решительные шаги», – заявил он.

Впоследствии, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, почему США не считают некорректными действующие действия России, дестабилизирующие европейский энергетический рынок, Блинкен уточнил, что считает красной линией полное прекращение снабжения газа по территории Украины, как это было в 2009 году. Пока, напомнил он, транзит через Украину сохраняется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, взяв слово для ответа, не согласился с американским коллегой. «Мы считаем, что Россия уже использует газ как оружие», - заявил он, добавив, что Россия должна получить «четкий сигнал из Берлина и Вашингтона», о недопустимости проводимого ею энергетического шантажа.

Как известно, за последние месяцы из-за отсутствия поставок газа в Европе в несколько раз выросли цены на газ, что уже привело к банкротству ряда предприятий. Россия обещает увеличить поставки в случае начала работы газопровода «Северный поток-2».

 
ForUm

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